Posędziuje mecz Legii pierwszy raz od ponad 3 lat. Skarżył się na niego Mioduski

W końcu się doczekaliśmy. Do gry wraca Ekstraklasa, a jednym z hitowych spotkań pierwszej serii gier będzie piątkowa potyczka Pogoni Szczecin z Legią Warszawa. Mecz ten będzie ciekawy jednak nie tylko ze względu na piłkarzy czy włożoną między bajki zgodę kibiców obu drużyn.

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Frankowski wraca do sędziowania meczów Legii. Mioduski kiedyś skarżył się na niego PZPN-owi

Sędzią głównym tego spotkania został wyznaczony Bartosz Frankowski z Torunia. I pewnie przy żadnym innym meczu nie wzbudzałoby to większych emocji. Z tym, że ten arbiter po raz ostatnie starcie z udziałem Legii sędziował... ponad trzy lata temu, 4 marca 2023 roku, kiedy to "Wojskowi" mierzyli się z Górnikiem Zabrze.

Taki stan rzeczy miał miejsce przede wszystkim dlatego, że w 2021 roku Dariusz Mioduski wystosował do Polskiego Związku Piłki Nożnej oficjalny list, w którym skrytykował pracę Frankowskiego i poprosił o to, aby ten przestał być wyznaczany do pracy przy meczach Legii.

"Prosimy o informacje jakie działania podejmuje Pan Przewodniczący oraz Kolegium Sędziów PZPN, aby sędziowie odpowiednio surowo i zgodnie z przepisami karali takie zachowania i chronili zawodników chcących grać w piłkę nożną w oparciu o posiadane umiejętności techniczne" - podkreślał Mioduski po meczu - nomen omen - także przeciwko Górnikowi, gdzie Zabrzanie wielokrotnie faulowali Luquinhasa.

Prezes Legii dodał również, że Frankowski w owym sezonie prowadził jako sędzia główny lub arbiter VAR dziewięć meczów "Wojskowych" w Ekstraklasie, " wielokrotnie popełniając rażące błędy na niekorzyść klubu". Jak się później okazało, Kolegium Sędziów PZPN przychyliło się do tej prośby.

Po dwóch latach jednak Frankowski znów pojawił się na boisku w meczu Legii z Górnikiem. Ponownie podejmował kontrowersyjne decyzje na niekorzyść zespołu ze stolicy. Nie ukarał m.in. czerwoną kartką Anthony'ego van den Hurka, który uderzył łokciem w twarz Rafała Augustyniaka, przez co wybił mu zęby.

Tak właśnie zakończyła się przygoda Torunianina z meczami "Wojskowych". Choć powinniśmy bardziej powiedzieć: "zawieszona". Po ponad trzech latach Frankowski ponownie będzie "gwizdał" w spotkaniu Legii, a w mediach społecznościowych oczywiście zawrzało.

- Powrót Ekstraklasy zapowiada się jeszcze lepiej. Czekam na kolejne pismo od Legii na Frankowskiego - pisał na portalu X Kacper Gruszka z Angielskiego Espresso.

- Czy można gdzieś obstawić podyktowanie karnego dla Pogoni i czerwoną kartkę dla Legii? - pytał wymownie jeden z kibiców.

- Po Marciniaku i Vincicu będzie kolejny nominowany do najlepszego sędziego przyszłych mistrzostw świata - dodał kolejny z fanów.

Jedno jest pewne - emocji w meczu Pogoni Szczecin z Legią Warszawa nie zabraknie. Początek tego spotkania zaplanowano na piątek 24 lipca o godz. 20:30. Relację tekstową na żywo śledzić będzie można na portalu Sport.pl LIVE, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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