Zwolińska powalczy o obronę mistrzostwa świata! Pokaz siły w półfinale

Klaudia Zwolińska we wtorek awansowała do półfinałów w kanadyjkach C1 w mistrzostwach świata w slalomie kajakowym w Oklahomie. Polka spisała się doskonale, osiągając najlepszy czas w całej stawce ex aequo z Ricardą Funk. Mistrzyni świata przed czwartkowymi zawodami zatem była uznawana za niekwestionowaną faworytkę do awansu do finału.

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Zwolińska popłynie w finale mistrzostw świata!

W ulubionej konkurencji Zwolińskiej jej największą rywalką obok Ricardy Funk była Sona Stanovska, która do Polki i Niemki straciła 0,72 sekundy podczas czasówki. Na start naszej reprezentantki, która otrzymała od Przeglądu Sportowego nagrodę najlepszego sportowca w kraju za rok 2025, musieliśmy jednak poczekać niemalże do samego końca, gdyż płynęła jako 29. z 30 zawodniczek.

Stanovska po dobrym początku jednak fatalnie zaprezentowała się w kolejnych fragmentach trasy. Ostatecznie Słowaczka wypadła z rywalizacji o finał. Tuż po niej płynęła Zwolińska, która po pierwszy międzyczasie przeważała o 0,51 sekundy nad dotychczasową liderką. Sukcesywnie powiększała przewagę nad Chinką Li i choć miała problemy przed ostatnim odcinkiem, to zdołała wskoczyć do finału z czasem 97,10 sekundy za reprezentantką Chin i Amerykanką Leibfarth.

Funk zatem stała przed szansą na to, aby potwierdzić rolę jednej z faworytek do triumfu. Na 13. bramce jednak złapała dwie sekundy kary, co przekreśliło jej nadzieje na to,by wygrać półfinał. Niemka ukończyła zawody na 10. pozycji i weszła do finału.

Finał zmagań kajakarek w Oklahomie zaplanowano na godz. 21:06 w czwartek 23 lipca. Przystąpi do niego 12 zawodniczek. Zaskoczeniem może być brak w finale Rii Sribar i Camille Prigent.

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