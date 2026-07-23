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Lider Rakowa bohaterem rekordowego transferu! Wyjechał tuż przed meczem

Jonatan Braut Brunes nie zdąży rozegrać nawet jednego meczu dla Rakowa w sezonie 2026/27. Napastnik, który w 81 meczach zdobył 40 bramek dla Częstochowian ma zostać piłkarzem Sparty Praga. O szczegółach poinformował dziennikarz Tomasz Włodarczyk. "Raków wynegocjował bardzo dobre warunki" - czytamy.
Jonatan Braut Brunes
fot. Screen: https://www.youtube.com/watch?v=jj20XSfR2OU

Jonatan Braut Brunes to zawodnik, którego bardzo ceni właściciel Rakowa, Michał Świerczewski. Jeszcze w grudniu zeszłego roku mówił o nim tak: - To jest cudowny chłopak, cudowny zawodnik. Dla nas jest wart minimum 15 milionów euro. Ale pewnie też rozważymy kwotę poniżej 15 milionów. Nie chciałbym, żeby on usłyszał tę kwotę, bo zaraz będzie dzwonić.

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Raków sprzedaje Brunesa! "Rekordowe pieniądze"

Można było się spodziewać, że Raków tanio tego zawodnika nie sprzeda. 15 milionów euro wystarczyłoby, żeby pobić rekord transferowy Ekstraklasy z nawiązką - ten obecnie wynosi 11 milionów euro. W ostatnich dniach stało się jasne, że Brunes odejdzie z Rakowa. Piłkarza ściągnie Sparta Praga, a o szczegółach poinformował na Twitterze dziennikarz Tomasz Włodarczyk.

I okazuje się, że padnie rekord transferowy, ale nie Ekstraklasy - ten jest jednak za wysoki - ale czeskiego klubu, który tak dużych pieniędzy jeszcze nigdy nie wydał.

"Jonatan Braut Brunes zostanie zawodnikiem Sparty Praga! Czesi doszli do porozumienia z Rakowem Częstochowa ws. kwoty transferu. Trwa dopełnianie formalności. Raków wynegocjował bardzo dobre warunki: zarobi ponad 6 mln euro + wysokie bonusy. Sparta wydaje rekordowe pieniądze" - napisał Włodarczyk.

"Brunes jest już w drodze do Pragi, aby przejść testy medyczne i podpisać kontrakt. Tym samym zabraknie go podczas dzisiejszego meczu z Valettą" - dodał.

To oznacza, że Raków będzie musiał grać w eliminacjach do Ligi Konferencji bez jednego ze swoich najlepszych zawodników. Na Brunesie można było polegać - w 81 meczach dla częstochowskiego zespołu zdobył 40 goli.

Pierwszy mecz Rakowa z Valettą już się rozpoczął. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Rewanż odbędzie się w czwartek 30 lipca.

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