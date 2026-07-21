Tam Wach szuka przewagi w walce z Furym. "To może mu sprzyjać"

Mariusz Wach niespodziewanie został został kolejnym rywalem Tysona Fury'ego. Polak zmierzy się z Brytyjczykiem już w piątek 24 lipca w tajskiej miejscowości Pattaya i zrobi wszystko, by uniemożliwić "Królowi Cyganów" starcie z Anthonym Joshuą. Czy naprawdę można na to liczyć?

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Mariusz Wach kontra Tyson Fury. Trener Polaka wierzy w swojego pięściarza. "Nie ma miejsca na głaskanie"

Optymistą w tej kwestii jest Paweł Wilczewski, trener 46-latka. - Mariusz walczył z najlepszymi na świecie i ta walka niczym go nie zaskoczy. On musi po prostu wejść do ringu i zostawić w nim serce. Przecież nieraz sparował z Furym. Jest bardzo doświadczony. Wiadomo, że będzie mocna wymiana ciosów. W wadze ciężkiej, przy takiej masie zawodników, nie ma miejsca na głaskanie - stwierdził w rozmowie z "Faktem".

Wilczewski w ostatnim czasie przygotowywał się z Wachem w Dzierżoniowie. Nie mieli wiele czasu na to, by zawodnik osiągnął szczytową dyspozycję, a mimo to szkoleniowiec dostrzega pozytywy. Pokusił się nawet o wskazanie, kiedy Wach może zaskoczyć.

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- Właściwie już tylko muszę naładować mu głowę i będzie dobrze. Przez trzy tygodnie formy nie zbudujemy. Ale myślę, że może być dobrze. Choć gdyby ta walka była dwadzieścia lat temu, byłbym jeszcze szczęśliwszy. Uważam jednak, że dwanaście rund może mu sprzyjać. Czuję, że końcówka walki może należeć do Mariusza - powiedział.

Wach zapowiada przed walką z Furym: "Zrobię wszystko"

Były pretendent do mistrzostwa świata sam przyznaje, że chce jeszcze sprawić gigantyczną niespodziankę, która wstrząsnęłaby światem boksu. - Przegrałem ostatnio kilka walk, zrobię jednak wszystko, aby pokrzyżować plany promotorom i nie dopuścić do walki Fury'ego z Joshuą - podsumował.

Mariusz Wach jest na finiszu przygotowań do walki z Tysonem Furym, a już wiadomo, z kim stoczy kolejny pojedynek. W poniedziałek ogłoszono, iż "Wiking" 17 października stawi się w Chojnicach, gdzie na XX Boxing Show skrzyżuje rękawice z Krystianem Arndtem, który przegrał na punkty z Kacprem Meyną (trzy werdykty 37:39) na turnieju Rocky Boxing Night w Kościerzynie siedem lat temu.