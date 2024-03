Sensacja! Padła data walki Żyła kontra Peszko w Clout MMA. Absolutny hit

W klasyfikacji generalnej zakończonego niedawno Pucharu Świata w skokach narciarskich Piotr Żyła zajął dopiero 25. miejsce. Mimo słabej lokaty na konto polskiego skoczka wpłynęło lukratywne wynagrodzenie. Mimo to z pewnością jeszcze więcej pieniędzy 37-latek zarobiłby we freak-fightach, w których najprawdopodobniej niebawem zadebiutuje.

Media: Walka Żyły może odbyć się szybciej niż zakładano

Ostatnio sam Piotr Żyła dopytywany przez dziennikarzy Eurosportu przyznał, że rozmawiał już z Thomasem Thurnbichlerem na temat potencjalnego występu w oktagonie. Ze słów skoczka wynika, że trener polskiej kadry nie będzie miał nic przeciwko. - Thomas pozwoli na walkę. Nawet się cieszy, że coś będę robił. Pozwolić pozwoli, ale czy to wyjdzie, to nie wiadomo. Jeszcze nie wszystko jest dogadane - zdradził Żyła, dodając, że po sezonie będzie musiał częściej odwiedzać siłownię.

W poniedziałkowe popołudnie "Super Express" poinformował, że Piotr Żyła jest bardzo bliski finalizacji negocjacji z organizacją Clout MMA. 37-latek miałby zmierzyć się z włodarzem federacji - Sławomirem Peszko. Wszystko wskazuje na to, że do walki miałoby dojść już latem tego roku. Na 8 czerwca zaplanowano galę Clout MMA 5, która odbędzie się w katowickim Spodku. Co prawda pozostało jeszcze kilka ważnych kwestii do uzgodnienia, jednak zdaniem wymienionego źródła na ten moment już w czerwcu możemy być świadkami historycznego pojedynku.

O chwilowym przebranżowieniu Żyły niedawno wypowiedział się także Adam Małysz. - Tak, była rozmowa na ten temat z Piotrem. Jako PZN wyraziliśmy zgodę na taką walkę, pod warunkiem że odbędzie się na wiosnę, jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań do nowego sezonu - mówił prezes PZN w wywiadzie dla WP SportoweFakty. To oznacza, że scenariusz przedstawiony przez "Super Express" wydaje się być bardzo prawdopodobny.

Jednym z założeń federacji Clout MMA było wprowadzanie do freak-fightów byłych lub aktywnych sportowców. Na galach organizacji Peszki i Lexy Chalpin występowali już m.in. Piotr Lisek, Tomasz Hajto czy Jakub Kosecki. Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że do tego grona niebawem dołączy Piotr Żyła, który zmierzy się z włodarzem Clout MMA. Pozostało czekać na oficjalne potwierdzenie.