Góralski wypalił ws. baraży o Euro 2024. "To my byśmy wygrali jako Wieczysta"

To miało być gładkie, łatwe i przyjemne zwycięstwo dla reprezentacji Polski i niewątpliwie takie było. Kapitalnie zaprezentowali się zwłaszcza Nicola Zalewski oraz Jakub Piotrowski, których po zakończeniu starcia pochwalił nawet były prezes PZPN Zbigniew Boniek. "Dla mnie najlepsi" - napisał na portalu X. Wielu ekspertów studzi jednak optymizm, ponieważ we wtorek zmierzymy się z dużo bardziej wymagającym rywalem.

Góralski zabrał głos po meczu z Estonią. "Jeśli chce, może przyjechać do Krakowa"

Piłkarze Michała Probierza zagrają w finale baraży Euro 2024 z Walią. Były reprezentant Polski Jacek Góralski uważa, że będzie to zupełnie inny mecz, aniżeli kilka dni wcześniej. - Powiem szczerze, że z Estonią to my byśmy wygrali jako Wieczysta. To był taki mecz bardziej treningowy - stwierdził w rozmowie z WP SportoweFakty. Następnie nieoczekiwanie zaapelował do naszego ostatniego rywala. - Jeżeli drużyna Estonii chce, to może do nas przyjechać do Krakowa - dodał.

Choć 31-latek zapowiada, że czeka nas we wtorek trudne spotkanie, to nie bierze innej możliwości pod uwagę, niż awans na Euro 2024. - Będzie pewnie na trybunach komplet publiczności. Drużyna Walii będzie agresywna, zwłaszcza że gra u siebie. My musimy jednak odpowiedzieć tym samym. Trzeba pokazać swoją grę. Wierzę w tę drużynę - oznajmił.

- Moim zdaniem, na sto procent awansujemy na mistrzostwa Europy. Jestem pewien tego zespołu. Jeżeli ktoś chce, to może na podstawie moich słów nawet obstawiać, bo to jest pewniak - zakomunikował pomocnik.

Góralski wziął w obronę Bartosza Slisza. Pochwalił też Piotrowskiego

Selekcjoner ma obecnie spory problem z obsadą "szóstki", czyli pozycji, na której występował w kadrze właśnie Góralski. Do jego dyspozycji są: Taras Romanczuk, Jakub Moder, wysłany ostatnio na trybuny Damian Szymański czy ten, który rozegrał pełne spotkanie z Estonią - Bartosz Slisz. Tuż po końcowym gwizdku spadła jednak na niego spora fala krytyki. "Zawalił" - napisał Przemysław Michalak z Weszło.

Nie ma zatem pewności, czy 24-latek pozostanie w składzie na Walijczyków, choć pewny co do tego jest akurat Góralski. - Bartek Slisz nie jest od rozgrywania piłki, od tego są inni zawodnicy. Tacy jak Piotrek Zieliński, Jakub Moder i inni. On musi wykonywać swoją "czarną robotę". Czasami tego na boisku nie widać na pierwszy rzut oka. Według mnie pozycja numer sześć to kluczowa pozycja. Widać to po drużynie Legii Warszawa, która straciła Bartka. W efekcie mają teraz duży problem - przekazał.

Na koniec pochwalił za to Piotrowskiego, czyli kapitana jego byłej drużyny Łudogorca Razgrad. - Widać, że zrobił naprawdę duży postęp. Mam nadzieję, że tak będzie też w kolejnych meczach. Życzę mu bramki albo asysty w meczu z Walią - zakończył.