To byłby hit nad hity. Błachowicz przemówił ws. walki z Adamkiem

"Tomek... ale Mameda to ty szanuj chopie. Przyszedłeś odcinać kupony do domu, który on pomógł zbudować. To, że wybrałeś boks, oznacza, że nie miałeś potrzeby odklepać. Szanuj drugiego sportowca, bo Ciebie przestaną szanować i nie zachowuj się jak biały miś z Krupówek" - napisał przed niespełna dwoma tygodniami Jan Błachowicz.

Jan Błachowicz może zawalczyć z Tomaszem Adamkiem. "Jeżeli ktoś za to zapłaci"

Były mistrz KSW i UFC w ten sposób zareagował na dosyć aroganckie słowa Tomasz Adamka. - Łatwe pieniądze, bo nie było wielkiej roboty - powiedział "Góral" o wygranej z Mamedem Chalidowem, który musiał poddać pojedynek z powodu kontuzji na gali XTB KSW Epic w Gliwicach.

Cytowany wyżej tweet spotkał się z entuzjastyczną reakcją kibiców, którzy chętnie zobaczyliby Jana Błachowicza w starciu z Tomaszem Adamkiem. A jak na to zareagował sam zainteresowany? - Jeżeli ktoś to zrobi i za to zapłaci, to dlaczego nie - odparł szczerze Błachowicz w rozmowie na kanale Klatka po Klatce.

Przyznał, że jego umowa z UFC nie będzie problemem, ponieważ "istnieje furtka", która umożliwiłaby mu potencjalnie taką walkę. - Każdy jest kowalem własnego losu, a ja mam bardzo dobrego menadżera, który dba o nasze sprawy - dodał Błachowicz. Przyznał, że spotkał się w ostatnim czasie na kawie z Martinem Lewandowskim - jednym z szefów KSW - i podczas rozmowy poruszyli wątek potencjalnego starcia z Adamkiem.

Kiedy do takiej walki mogłoby dojść? W tej kwestii Błachowicz jasno zapowiedział, że najpierw chce wrócić do 100 proc. sprawności po operacjach obu barków. Po tym chciałby stoczyć walkę dla UFC. - Później, jeśli padną konkretne propozycje, to można rozmawiać - podsumował.