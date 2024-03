Roman Kosecki przerwał milczenie ws. syna i Fame MMA. Jaśniej się nie da

Jakub Kosecki to były reprezentant Polski i wychowanek Kosy Konstancin. Skrzydłowy zagrał w barwach Legii Warszawa ponad sto spotkań, w których strzelił 20 goli i zanotował 18 asyst. W trakcie swojej kariery reprezentował takie kluby, jak ŁKS Łódź, Lechia Gdańsk, Sandhausen, Śląsk Wrocław, Adana Demirspor, Cracovia czy Motor Lublin. Od lata 2022 r. występuje dla KTS Weszło Warszawa. Przez ostatnie tygodnie było o nim głośno ze względu na występ we freak fightach.

REKLAMA

Zobacz wideo Brutalnie szczery Jakub Kosecki po debiucie w FAME MMA

- Jeżeli dobrze przyłożyłbym się do tych wszystkich przygotowań, to myślę, że byłbym w stanie zrobić zaj***ste show na konferencjach i w klatce - mówił Kosecki przy okazji występu Piotra Świerczewskiego na FAME MMA, gdzie został zaproszony na widownię. - Chcieliście show i nie mogliście lepiej trafić. Już w życiu uciszałem niejeden sektor i z wielką przyjemnością uciszę kolejny - dodawał były piłkarz, gdy był ogłaszany jego pojedynek z Łukaszem "Tuszolem" Tuszyńskim w formule K-1 na FAME MMA 20.

Kosecki wtedy odważnie rozpoczął pojedynek w oktagonie. Był energiczny, starał się jak najszybciej pokonać rywala. Finalnie "Tuszol" rozbił Koseckiego, a po trzecim liczeniu przez sędziego wygrał walkę przez techniczny nokaut.

Roman Kosecki komentuje walkę syna w FAME MMA. "Rzucił się na przeciwnika jak kogut"

Jak do walki swojego syna podszedł Roman Kosecki? Były reprezentant Polski podzielił się swoimi przemyśleniami w wywiadzie, którego udzielił Tomaszowi Ćwiąkale. - Walka to duże słowo. Naród chce, to ma igrzyska. Oczywiście kibicuję Kubie, to jest mój syn. Zawsze ma u mnie pełne wsparcie, ale nie zawsze akceptuję pewne ruchy. Ponoć rzucił się na przeciwnika jak kogut. Chce sobie walczyć, to niech walczy, tylko niech uważa na zdrowie. To jego życie, jego świat. U mnie zawsze będzie miał wsparcie. Ja nie rozumiem MMA, wolę walki bokserskie - powiedział.

We wcześniejszych wywiadach Kosecki był dużo ostrzejszy w swoich osądach. - Nie oglądam pajacowania i takich rzeczy. To mnie kompletnie nie interesuje, te wszystkie gale. Oczywiście, walczył syn, ale nie oglądałem, nie interesuję się tym. Mam nadzieję, że jest zdrowy i nic mu się nie stało, bo w takich walkach zdarzają się różne przypadki. To są ludzie, którzy nie potrafią boksować, bić się, przypadkowo mogą zrobić sobie krzywdę. Więc jest zdrowy i to jedyny plus tego, co się odbyło. Może jestem po prostu staromodny. Ja lubię popatrzeć, jak walczą prawdziwi pięściarze - tłumaczył Kosecki.

Roman Kosecki to były reprezentant Polski, który zagrał 69 meczów w narodowych barwach i strzelił w nich 18 goli. W trakcie kariery reprezentował barwy Legii Warszawa, Osasuny Pampeluna, Atletico Madryt, FC Nantes, Montpellier oraz Chicago Fire.