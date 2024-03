Trener Igi Świątek nie wierzył własnym oczom

Dwa ostatnie pojedynki Igi Świątek z Lindą Noskovą dzieli jedynie dwa tygodnie, ale gra Polki w 3. rundzie w Indian Wells i na tym samym etapie w Miami przeciwko Czeszce to dwa zupełnie różne obrazki. W Kalifornii faworytka oddała rywalce cztery gemy i grała świetnie, a na Florydzie kilkakrotnie wyciągała do niej pomocną dłoń. Wygrała po mękach 6:7, 6:4, 6:4.

Dwa tygodnie i dwa zupełnie różne oblicza

Zaraz na początku niedzielnego meczu zarówno Świątek, jak i trenujący ją Tomasz Wiktorowski zerkali z niepokojem w górę. Nie chodziło o grę Polki - ich obawy dotyczyły pogody, bo nad kortem w Miami gromadziły się ciemne chmury. Mecz dwukrotnie został przerwany w tej części meczu z powodu opadów, ale tylko na krótką chwilę. Głównym problemem liderki światowego rankingu tego dnia nie była aura, która utrudniała rywalizację w ostatnich dniach. Największym problemem była nierówna i pełna prostych błędów gra faworytki.

Mecz drugiej rundy z soboty Świątek (pokonała ekspresowo Camilę Giorgi 6:1, 6:1) potwierdził, że tęskniła za grą w Miami po ubiegłorocznej nieobecności. Efektownym zwycięstwem należycie uczciła 100. mecz w turniejach rangi 1000. Tego 101., choć też wygranego, pewnie wolałaby nie powtarzać w przyszłości.

Dwukrotnie w pierwszym secie wydawało się, że jest na prostej drodze do tego, by powtórzyć scenariusz z poprzedniego meczu z młodszą o trzy lata Czeszką. Najpierw gdy prowadziła 2:0, a potem przy stanie 5:2. W pierwszym gemie serwowała tak dobrze, że nawet nie pozwoliła 31. w rankingu rywalce na doprowadzenie do wymiany. W połowie trzeciego miała już na koncie cztery uderzenia wygrywające i wydawało się, że prowadząc 40:15 jest na prostej drodze do wygrania trzeciego gema z rzędu. Ale tylko wydawało, bo Noskova dała próbkę swoich wielkich możliwości.

Zaraz potem nastąpiła pierwsza krótka przerwa w grze spowodowana opadami. Wiktorowski przekazywał wówczas Polce, że nie musi podejmować zawsze maksymalnego ryzyka, gdy rywalka nakłada na nią presję. - Poza tym wszystko dobrze - podsumował szkoleniowiec. Ale potem już nie mógł tego powtórzyć.

Wymowne gesty trenera. Droga przez mękę ze szczęśliwym zakończeniem

Czeszka pokazała to, z czego słynie - urozmaiconą grę i wykorzystanie skrótów. Po jednym z nich efektownie przelobowała faworytkę. Polka zaczęła się nadmiernie śpieszyć i przyszły błędy. Po jednym z nich - przy stanie 6-5 - Świątek uśmiechnęła się, ale członkowie jej sztabu szkoleniowego mieli wtedy nietęgie miny. I sprawdził się czarny scenariusz, bo dwa ostatnie punkty należały do Noskovej.

Wydawało się, że taki rozwój wypadków zdenerwował, ale i zmobilizował 22-latkę. Bo zaczęła świetnie i do stanu 5:1 była jak walec. A potem? Najlepszym podsumowaniem kolejnych kilkunastu minut były gesty Wiktorowskiego. Kilkakrotnie z niedowierzaniem kręcił głową. Mając rywalkę na tacy, Świątek zaczęła jej pomagać w odrabianiu strat własnymi błędami. Podobnie wyglądała przez dłuższy czas decydująca odsłona, choć w nim tenisistki zgodnie brały początkowo udział w licytacji na błędy.

To nie był piękny mecz, bardziej droga przez mękę. Nic dziwnego więc, że na koniec Polka mogła poczuć po prostu wielką ulgę. I równie dużą satysfakcję, bo wygrała sama ze sobą.