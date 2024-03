- Dobrze, że to już koniec. To dzisiejsze skakanie w Planicy było jak cały sezon, droga przez mękę. W okresie przygotowawczym byliśmy po prostu zajechani - mówił po ostatnim konkursie w Planicy Dawid Kubacki. Podobną tezę postawił trener naszej kadry - Thomas Thurnbichler - według którego jesienią polscy skoczkowie po prostu się przepracowali.

- Nieudany jeden sezon na dziesięć świetnych to nie tragedia. Starty w Słowenii, zwłaszcza te niedzielne, pokazały, że mimo szkoleniowych błędów wciąż w naszej czołówce jest ta iskra i radość skakania. Teraz zawodnicy potrzebują tylko spokoju, odpoczynku i tego, żeby nikomu nie wpadło do głowy jakieś ingerowanie. Później spokojnie popracują i jeżeli to zostanie spełnione, to jestem przekonany, że wrócą na szczyt - mówił niedawno Wojciech Fortuna.

Tegoroczny sezon Pucharu Świata zakończył się zwycięstwem Stefana Krafta, który miał prawie 500 punktów przewagi nad drugim Ryoyu Kobayashim. Oprócz Kryształowej Kuli Austriak zgarnął również całkiem pokaźną sumę. Za triumf na jego konto wpłynęło aż 370 tys. franków szwajcarskich, czyli ponad 1,6 miliona złotych.

Najlepszym z Polaków w całym sezonie był natomiast Aleksander Zniszczoł. 30-latek dwukrotnie stawał na podium - w niedzielę na mamuciej skoczni w Planicy zajął trzecie miejsce, a ten sam wynik powtórzył 3 marca w Lahti. Finalnie Zniszczoł uplasował się na 19. pozycji w klasyfikacji generalnej PŚ. To sprawiło, że za zakończony sezon polski skoczek zainkasował 70 300 franków szwajcarskich (niecałe 313 tys. zł). Miejsca 25., 26., 27. zajmowali kolejno Piotr Żyła, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Na ich konta także trafiła spora suma. Najmniej z Polaków zarobili Paweł Wąsek i Maciej Kot.

Oto lista płac za PŚ w skokach narciarskich: