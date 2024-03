Dramat reprezentanta. Diagnoza była jak wyrok. We wtorek stanie na drodze Polski

Zdaniem kibiców i ekspertów to był jeden z najlepszych meczów za kadencji Roberta Page'a. W półfinale baraży Walia pokonała Finlandię aż 4:1, a popisy strzeleckie już w 140 sekundzie zaczął David Brooks. W pole karne Finów wbiegł Harry Wilson, jego strzał odbił Lukas Hradecky, ale przy dobitce Brooksa nie miał szans.

To był czwarty gol Brooksa w narodowych barwach. Ostatecznie skończył z golem i asystą przy trafieniu Brennana Johnsona, gdy sam próbował uderzenia z woleja. Kiedy Brooks wracał do reprezentacji po wielu miesiącach walki z problemami zdrowotnymi, Page określił go jednym z najlepszych zawodników w kadrze. W 2022 r. przeciwko Polsce nie zagrał, a Walia przegrała oba mecze z biało-czerwonymi w Lidze Narodów (1:2 we Wrocławiu i 0:1 w Cardiff).

- Jesteśmy w połowie drogi. Polska to dobry zespół ze świetnymi piłkarzami, ale my też jesteśmy zgraną drużyną. Będą nas uważać za duże zagrożenie. Mam nadzieję, że przed nami kolejna wyjątkowa noc, chcemy zagrać znowu na Euro - mówił Brooks po meczu, cytowany przez BBC.

Brooks spędza drugą część sezonu na wypożyczeniu w Southampton, gdzie występuje Jan Bednarek. Celem jest powrót do Premier League. Southampton zajmuje czwarte miejsce, traci dziewięć punktów do Leeds i Leicester City, ale ich występ w barażach wydaje się być niezagrożony. Walijczycy jednak cieszą się najbardziej z tego, że Brooks w ogóle gra jeszcze w piłkę. Kilka miesięcy nie było to wcale oczywiste.

Spory wzrost wagi i chemioterapia. "Towarzyszyły mi takie myśli"

Druzgocące informacje pojawiły się w październiku 2021 r. Wtedy Brooks usłyszał diagnozę, że choruje na nowotwór węzłów chłonnych, określany chłoniakiem Hodgkina, który jest już w drugim stadium rozwoju. To bardzo rzadki nowotwór, z którym zwykle mierzyć muszą się młode osoby. Jeżeli choroba nie jest wykryta szybko, to rak może spowodować też problemy z wątrobą czy płucami. "Choć ta wiadomość jest szokiem dla mnie i dla mojej rodziny, rokowania są pozytywne i jestem przekonany, że uda mi się w pełni wyzdrowieć i jak najszybciej wrócić do gry" - przekazał Brooks w oświadczeniu.

Brooks spodziewał się najgorszego podczas zgrupowania kadry Walii przed meczami z Czechami i Estonią. Wtedy zgłosił objawy równoznaczne z rakiem: spadek wagi, nadpotliwość czy problemy ze snem. - Poszedłem tamtego wieczora na badanie krwi. Kolejnego dnia przeszedłem kolejne testy, a potem wróciłem do Londynu na biopsję. Lekarz powiedział mi, że wygląda to na raka i muszę przygotować się na najgorsze. Trudno jest zachować opanowanie w takiej sytuacji - mówił Brooks, cytowany przez dziennik "The Guardian".

Brooks musiał przejść przez sześciomiesięczną chemioterapię. Przytył ponad 15 kg i stracił całą masę mięśniową. Gdy Bournemouth świętowało awans do Premier League, Walijczyk mógł cieszyć się z drużyną tylko przez 15 minut, bo potem był całkowicie zdyszany. - Nie będę ukrywał, że towarzyszyły mi myśli, iż mogę nie być w stanie robić tego, o czym marzyłem przez całe życie. Nigdy jednak nie przestałem próbować i walczyć - komentował Brooks.

Na początku maja 2022 r. Brooks przekazał światu, że przezwyciężył raka. "Lekarz przejrzał końcowe wyniki. Jestem wolny od raka. Jestem podekscytowany rozpoczęciem walki o powrót do pełnej sprawności i kontynuowania kariery" - przekazał. Po 525 dniach Brooks pojawił się w kadrze meczowej Bournemouth na spotkanie z Liverpoolem, wygrane przez "Wisienki" 1:0. Był to marzec zeszłego roku.

- Byłem w siódmym niebie, gdy zauważyłem nazwisko Brooksa na liście powołań w Bournemouth. To po prostu niewiarygodne, podniosło to nas na duchu. To wielkie osiągnięcie Davida po tym, co przeszedł. To niesamowicie utalentowany piłkarz, jest ważny dla mnie i dla przyszłości walijskiej piłki - opowiadał Rob Page. Brooks wrócił do grania 18 marca zeszłego roku w meczu z Aston Villą (0:3), gdy wszedł na boisko w miejsce Adama Smitha.

Trafił do klubu reprezentanta Polski. "Podpisałbym z nim kontrakt do emerytury"

W końcówce sezonu 2202/23 Brooks wchodził głównie z ławki rezerwowych. To też nie uległo zmianie w obecnych rozgrywkach. Trener Andoni Iraola wyżej ceni Luisa Sinisterrę, Marcusa Taverniera czy Antoine'a Semenyo. Stąd decyzja o wypożyczeniu Brooksa do So'ton, gdzie może grać regularnie. Po czasie okazało się, że spory wpływ na ten transfer miał Joe Allen, były piłkarz Liverpoolu, a obecnie gracz Swansea City, który namówił trenera Southampton na walkę o Brooksa i wystawił rodakowi pozytywne referencje.

- Gdyby to zależało tylko ode mnie, podpisałbym z Brooksem dożywotni kontrakt, aż do mojej emerytury. David jest lepszy niż myślałem. Jest fantastyczny jako osoba i jako piłkarz - stwierdził Russell Martin, trener Southampton. Po ośmiu meczach Brooks ma dwa gole i trzy asysty dla "Świętych".

Teraz przed Brooksem kolejne wyzwanie w karierze: awans na mistrzostwa Europy na Cardiff City Stadium. Ostatnie pięć meczów Walii u siebie, w tym spotkanie z Finlandią w barażach, to trzy zwycięstwa i dwa remisy, w tym przeciwko Chorwacji (2:1) czy Turcji (1:1).

Relacja tekstowa na żywo z meczu Walia - Polska o awans na Euro 2024 odbędzie się we wtorek 26 marca o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.