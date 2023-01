"Ferrari" straszy Tomasza Adamka. "Pcha się w gips"

Amadeusz "Ferrari" Roślik już w lutym zmierzy się w niepokonanym na zawodowych ringach Kamilem Łaszczykiem. Starcie profesjonalnego pięściarza z freak fighterem będzie walką wieczoru na gali FAME MMA 17. Co ciekawe, odbędzie się w nieznanej dotąd dla Łaszczyka formule MMA. Nadchodząca walka odbiła się szerokim echem w świecie sportu, a wielu sportowców krytycznie oceniało umiejętności "Ferrariego". Jednym z nich był Tomasz Adamek, który najwyraźniej rozwścieczył gwiazdę federacji FAME.

Amadeusz "Ferrari" Roślik straszy Tomasza Adamka. "Dochodzą mnie słuchy..."

Tomasz Adamek na kanale YouTube "To jest Boks" oglądał poprzednie wyczyny "Ferrariego" w klatce i bez ogródek ocenił jego szansę w walce z Kamilem Laszczykiem. - Bum! Przecież on nie umie walczyć. Nawet na ulicy by przegrał. No co ty?! Przestań. To nie są przeciwnicy do walki w klatce. Łaszczyk wygra przed czasem, na pewno. Jeśli Kamil trenuje, to wygra przed czasem. Przecież ten chłopiec nic nie umie, śmiechu warte. To bum - stwierdził były pięściarz. Nazywając Roślika "bumem" miał na myśli, że nie prezentuje on wybitnej techniki ciosu. Wyjaśnienie kim są "bumy" w bokserskim świecie znajdziesz TUTAJ.

Najwyraźniej "Ferrariego" zdenerwowały słowa Adamka i postanowił odnieść się do sprawy za pośrednictwem komentarza pod jednym z postów w serwisie Instagram. - Dochodzą mnie słuchy, że po Leszczyku (Kamilu Łaszczyku - przyp. red.) to właśnie Tomasz Adamek pcha się w gips - napisał zawodnik FAME MMA. Nie wiadomo, czy jedynie żartował, czy faktycznie chciałby w przyszłości zawalczyć z Tomaszem Adamkiem.

Walka Amadeusza "Ferrariego" Roślika z Kamilem Łaszczykiem odbędzie się w sobotę 3 lutego w krakowskiej Tauron Arenie. Ponadto na gali Fame MMA odbędą się m.in. pojedynek włodarzy - Pawła Jóżwiaka (FEN) i Michała "Boxdela" Barona, Marcina "Polish Zombie" Wrzoska z Piotrem "Szelim" Szeligą oraz aktora Sebastiana Fabijańskiego z raperem Wacławem "Wac Toja" Osieckim. Pełną kartę walk znajdziesz TUTAJ.