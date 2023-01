Media: Sensacyjne wieści ws. nowego selekcjonera. Padło zaskakujące nazwisko

- Mogę oficjalnie potwierdzić, że będzie to selekcjoner z zagranicy. Mamy wstępne porozumienie. Trener otrzymał od nas ofertę kontraktu i teraz czekamy na kontakt z jego strony oraz akceptację przesłanej umowy - powiedział we wtorek prezes PZPN - Cezary Kulesza - w rozmowie z TVP Sport.

I dodał: - Niestety, nie mogę państwa poinformować o tym, kiedy nowy selekcjoner zostanie zaprezentowany, ponieważ sam tej daty jeszcze nie znam. Musimy dopiąć sprawy formalne, dopiero później zaplanujemy konferencję prasową. Nie chcę rozwodzić się nad tym, ilu kandydatom się przyglądaliśmy, najważniejsze jest to, że znam już nazwisko nowego trenera naszej kadry. Rozmowy dobiegły końca.

Chociaż Kulesza przyznał wprost, że zna już nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski, to wciąż kandydat nie jest znany opinii publicznej. Otoczenie prezesa PZPN wciąż jest bardzo szczelne w tej sprawie, a do mediów wyciekają jedynie strzępki informacji.

Boniek o decyzji Kuleszy ws. selekcjonera: "Prezes, gratuluję wyboru"

W ostatnim czasie wśród głównych kandydatów na selekcjonera reprezentacji Polski wymieniani byli Herve Renard, Vladimir Petković, Paulo Bento, Steven Gerrard czy Nenad Bjelica. Czy któryś z nich zostanie nowym trenerem naszej kadry? Może się okazać, że nie.

Sensacyjne informacje z Portugalii

Sensacyjne informacje podał portal Sportowefakty.wp.pl, który skontaktował się z jednym z portugalskich dziennikarzy. Ale nie po to, by rozmawiać o Bento. Wspomniany dziennikarz poinformował, że do roli selekcjonera reprezentacji Polski może być przymierzany szkoleniowiec, którego nazwisko w ogóle w tym kontekście się nie pojawiało.

Mianowicie chodzi o byłego selekcjonera reprezentacji Portugalii - Fernando Santosa. "Jeden z portugalskich dziennikarzy przekazał nam zaskakujące wieści, żeby nie skreślać... Fernando Santosa (...) Jego kandydatura 'mignęła' wcześniej w kontekście pracy z Polską, ale nie była wymieniana w pierwszej trójce" - czytamy na portalu.

70-letni szkoleniowiec od 2014 r. prowadził reprezentację Portugalii, z którą w 2016 r. zdobył mistrzostwo Europy. Pracę z nią zakończył po nieudanych mistrzostwach świata w Katarze. Wcześniej Santos był też selekcjonerem reprezentacji Grecji. Zanim objął kadry pracował m.in. w PAOK-u, Benfice, AEK-u czy Sportingu CP.

Portal poinformował też, że asystentem nowego selekcjonera reprezentacji Polski miałby zostać polski szkoleniowiec. Faworytem ma być obecny selekcjoner polskiej kadry U-21 - Michał Probierz.