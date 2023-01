Oficjalnie: Kamil Piątkowski ma nowy klub. "Zachwyt, kompletny zawodnik"

Od kilku tygodni pojawiały się informacje, że Kamil Piątkowski opuści Red Bull Salzburg i zmieni barwy klubowe. Najczęściej mówiło się o zainteresowaniu Feyenoordu oraz Leicester City, lecz 22-letni środowy obrońca obrał ostatecznie inny kierunek. Trafił do Belgii.

Belgowie zachwyceni Polakiem. Obserwowali go od dłuższego czasu

Nowym pracodawcą Polaka został KAA Gent, do którego został wypożyczony do końca sezonu. Oficjalna strona klubu z Gandawy opisuje go jako szybkiego i silnego środkowego obrońcę. W nowym klubie zagra z numerem cztery.

- Jesteśmy zachwyceni, że udało nam się przekonać Kamila do przyjazdu do Gandawy. Jest to zawodnik, którego śledzimy z bliska od czasu jego pobytu w Polsce. Teraz gdy mieliśmy szansę go pozyskać, nie wahaliśmy się. Kamil jest kompletnym obrońca, silny fizycznie, szybki i z dobrą prawą nogą. Chce się wykazać. Nie możemy się doczekać, aby wkrótce zobaczyć go w grze - oceniał Polaka dla klubowych mediów Samuel Cardenas, główny skaut KAA Gent.

Nieudana przygoda w Austrii z kontuzjami. Szansa na odbudowę w Belgii

Klub z Gandawy to jednokrotny mistrz kraju, który zdobył tytuł w 2015 roku. Jest za to aktualnym zdobywcą Pucharu Belgii. "Bawoły", jak są nazywani ich piłkarze, sięgnęły po to trofeum w 2022 roku. Podopieczni Hein Vanhaezebrouck, który prowadzi drużynę od ponad dwóch lat, zajmują po 20. kolejkach piąte miejsce w Jupiler League, belgijskiej ekstraklasie. Pierwsze cztery najlepsze zespoły grają w fazie play-off o tytuł mistrzowski.

Kamil Piątkowski na zachód ruszył latem 2021 roku. Za 5 milionów euro z Rakowa Częstochowa kupił go Red Bull Salzburg. W Austrii miał problemy z przebiciem się do pierwszego składu, w półtora roku zagrał raptem w 22 spotkaniach, choć należy wspomnieć, że trapiły go różne urazy - m.in. złamał kostkę. 22-latek trzykrotnie zagrał w seniorskiej drużynie reprezentacji Polski. Zadebiutował blisko dwa lata temu za kadencji Paulo Sousy.