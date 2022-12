Mamed Chalidow szczerze komentuje zachowanie Soldicia. Miażdżące słowa

Mamed Chalidow pokonał w ubiegłą sobotę Mariusza Pudzianowskiego w walce wieczoru gali XTB KSW 77 w Gliwicach. Zawodnik Arrachionu Olsztyn zdominował byłego strongmana, zwyciężając pojedynek przez TKO w 1 rundzie. Chalidow czeka teraz na rozwój wydarzeń, aby stoczyć kolejny pojedynek, już w swojej nominalnej wadze.

Chalidow ruga Soldicia. "On swój charakter pokazał ostatnio"

Mamed był gościem środowego programu "Oktagon Live" na Kanale Sportowym. Były mistrz wagi średniej KSW został zapytany o potencjalny rewanż z Roberto Soldiciem. Ostatnio głośno zrobiło się na ten temat ze względu na wywiad, jakiego Martin Lewandowski udzielił w programie "Klatka po Klatce", w którym zasugerował zorganizowanie drugiego pojedynku pomiędzy zawodnikami.

- Ja już nie będę za nim biegał - rozpoczął Chalidow - Ludzie nie wiedzą, jak wyglądały rozmowy z tym człowiekiem. Chodzi o te dwie walki, na które byliśmy umówieni. (...) Niestety - ja nie oceniam ludzi - ale ten człowiek nie dotrzymał słowa (...) On nie musiał za mną biegać i prosić. Powiedziałem, dwie walki, przybiliśmy sobie rękę. Przygotowywałem się do walki. Tydzień przed... To mnie nie tłumaczy, ale gdybym wiedział, że on w ten sposób postąpi, to ja mając anginę, biorąc najmocniejsze antybiotyki i robiąc wagę, nie wyszedłbym do niego. Za duże ryzyko - kontynuował.

- Ale wziąłem na swoje barki, wyszedłem i to ja za to zapłaciłem, licząc na to, że słowo tego człowieka coś znaczy. Po walce spotkałem się z nim na kolejnej gali, zapytałem: Czy pamiętasz? On odpowiedział: Tak, tak, ja słowo dałem przecież. (...) Napisałem do niego później na Instagramie: "Co Ty robisz?" I on mi odpisał: "Że jego menadżerowie rozmawiają". Jak przeskoczył przez klatkę, to nie rozmawiał z moim menadżerem, tylko ze mną. Jak facet z facetem. I podał mi rękę, a nie mojemu menadżerowi. Więc ja za nim biegać nie będę. On swój charakter pokazał ostatnio na gali ONE FC. Pokazał. Jeżeli on przyjdzie do KSW, to może dam mu walkę - zakończył były mistrz KSW.

Pierwsza walka zakończyła się brutalnym nokautem. Mamed wylądował w szpitalu

Pierwsze starcie pomiędzy Mamedem a Soldiciem odbyło się 18 grudnia 2021 roku. Wtedy po brutalnym ciosie w drugiej rundzie Soldić znokautował Chalidowa, zdobywając pas mistrza kategorii średniej i zostając drugim w historii podwójnym mistrzem KSW. Uderzenie "Robocopa" było tak brutalne, że polski zawodnik leżał bezwładnie na macie przez 10 minut.

Mamed odniósł podczas tej walki wiele kontuzji, które musiały zostać zoperowane. Doszło do rozległego urazu twarzoczaski, a ponadto złamania kości nosowej, oraz pękniętego oczodołu. 42-latek musiał przejść przez kilka miesięcy żmudnej rehabilitacji, aby wrócić do pełni sprawności.