Błachowicz zareagował na porażkę Pudziana. "Zamknął się w piwnicy. Odpuścił"

- Już w 2017 roku powiedziałem Mariuszowi, że kiedyś taką walkę zaproponują, ale ze mną w narożniku do niej nie dojdzie. Minęło pięć lat. Chyba wystarczająco wcześniej dałem znać, co o tym sądzę, prawda? Jeśli ktoś wie, co to honor, zasady, i tak dalej, to mnie zrozumie. Jak mam pomóc Mariuszowi zrobić krzywdę komuś, kto mi tyle pomagał? Gdyby to był inny Czeczen, to nie ma problemu, ale nie Mamed - tłumaczył Arbi Szamajew, który w ostatnich latach trenował Pudzianowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Łzy wzruszenia nowego mistrza KSW. Wikłacz pokonał Przybysza

"Wujek prześladował moją matkę, nie mógł jej wybaczyć. Miałem podjąć decyzję, czy go zabić"

"Pudzian" nie chwalił się, kto zastąpił Czeczena z klubu WCA. Ale Marian Ziółkowski, mistrz KSW, zdradził, że Mariusza trenuje jego kolega - Grzegorz Steć z Academia Gorila. Przygotowania Pudzianowskiego były jednak owiane tajemnicą. W mediach nie widać było ani migawek z treningów, ani sparingów.

W sobotę Mamed Chalidow gładko pokonał Pudzianowskiego już w I rundzie, a wielu kibiców wypominała, że tym razem "Pudzian" nie miał w narożniku Arbiego, który jest świetnym fachowcem. To pod okiem Arbiego i Anzora Ażyjewa pokonał kolejno: Erko Juna, Nikolę Milanovicia, Łukasza Jurkowskiego, "Bombardiera" oraz Michała Materlę. Ale teraz dotkliwie przegrał. Walkę w Gliwicach skomentował na gorąco Jan Błachowicz.

- Mamed zrobił, co miał zrobić. Pudzianowski odpuścił. Odpuścił. Nie wiem, co powiedzieć o postawie Maria. Trenował gdzieś w piwnicy, sam schował się i efekt widzieliśmy dzisiaj wszyscy. Trochę przykro, bo myślałem jednak, że dzisiaj zobaczę troszeczkę więcej. Odpuścił - powiedział Jan Błachowicz, gwiazdor UFC, w rozmowie z MMA.pl.

I dodał: - To po prostu wyglądało, jakby się zamknął w piwnicy. Z tego, co widziałem, bo nie wiem, jaka jest prawda. Z tego, co widziałem na jego social mediach, to zamknął się, z całym szacunkiem dla Maria za to, co osiągnął, żeby mnie źle nie odebrać. Ale po prostu odpuścił. Nie było woli przetrwania. Widziałem siebie z walki z Gloverem. Taki flashback [wspomnienie - red].

Bartosz Bereszyński dokonał ważnej zmiany, by zrealizować hitowy transfer

Co słychać u Błachowicza?

Polak walczył tydzień temu na gali UFC w Las Vegas. - Uważam, że walka wieczoru była okropna. Nawet nie wiem, kto wygrał, bo zacząłem przysypiać po trzech rundach - tak remisową walkę Błachowicza z Magomiedem Ankalajewem skomentował szef UFC, Dana White.

- Nie wiem, czy przegrałem tę walkę, ale na pewno jej nie wygrałem. Dajcie nam rewanż albo przyznajcie mu pas - powiedział po walce Błachowicz. Tak mu się na gorąco wydawało, bo wyraźnie przegrał ostatnią rundę. Ale w pierwszej, drugiej i trzeciej rundzie, to Polak był bliżej wygranej, więc remisowy werdykt nie jest wcale kontrowersyjny.

- Bardzo żałuję swoich słów. Emocje... To był błąd. Ale po prostu w głowie wciąż siedziała mi piąta runda, no i Joe Rogan [komentator UFC] pchnął mnie w tym kierunku. A co do wypowiedzi szefa UFC, to interpretuję jego słowa tak, że po prostu końcowy werdykt popsuł mu jego biznesplan, który sobie wymyślił w głowie - powiedział Sport.pl Błachowicz, który już przeanalizował pojedynek z Ankalajewem i zdradził nam swoje plany na przyszłość. Więcej TUTAJ.