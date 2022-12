Skontaktowali się z Bjelicą po zwolnieniu Michniewicza. Oto co powiedział

Nenad Bjelica, były trener Lecha Poznań, jest przymierzany do objęcia reprezentacji Polski. Chorwat niedawno zabrał głos w tej sprawie. - Na razie są to jedynie spekulacje - mówił Bjelica na łamach sport.tvp.pl. Dziennikarze znowu odezwali się do Chorwata już po dymisji Czesława Michniewicza. Co im odpowiedział?

3 Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl