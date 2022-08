Tańcula szczerze o dopingu. "Przestałem, bo prawie umarłem"

Podczas pierwszej konferencji przed Fame MMA 15 Kacper Błoński oskarżył Marcina Dubiela o stosowanie dopingu i domagał się testowania wszystkich uczestników gali przed walkami. Jego słowa wywołały niemałe poruszenie w środowisku freak fightów.

Tańcula wypowiedział się o dopingu. "Większość chłopaków coś bierze"

Ten temat poruszył także polski aktor oraz uczestnik gal Fame MMA Arkadiusz Tańcula. - Temat dopingu w sporcie jest rozległy. To wszystko zależy, co uznamy za środek dopingowy. Większość chłopaków, którzy trenują, coś biorą, np. meldonium, które poprawia wydolność. Nawet w UFC jest tak, że jest sztab ludzi, który wylicza ci, co i kiedy masz brać, aby nie wyszło na badaniach - powiedział Tańcula w programie Cage na kanale Youtube Fame MMA.

Aktor wyznał także, że sam stosował niedozwolone środki. - W tym momencie jestem czysty. Wcześniej to oczywiście, że brałem. Nawet z tym przesadzałem. Stosowałem to podczas pierwszych walk, między innymi z Mateuszem Murańskim. Po tej walce już zrezygnowałem, bo wylądowałem w szpitalu i prawie umarłem - dodał.

Doping w sporcie od wielu lat jest poważnym problemem. Ostatnio polska tenisistka Anastazja Szoszyna została zdyskwalifikowana na cztery lata za stosowanie niedozwolonych środków. Nie inaczej jest w piłce nożnej. Pod koniec lipca zawodnik Atalanty Jose Luis Palomino został zawieszony, ponieważ wykryto w jego organizmie zakazane substancję.

Gala Fame MMA 15 odbędzie się w piątek 26 sierpnia w łódzkiej Atlas Arenie. Najwięcej emocji wzbudza pojedynek Marty "Linkimaster" Linkiewicz z Anielą "Lil Masti" Bogusz, które w walce wieczoru zmierzą się o "pas królowej".

