Don Kasjo znów prowokuje Artura Szpilkę. Szybka kontra

Artur Szpilka efektownie rozpoczął przygodę z MMA. Podczas gali KSW 71 w Toruniu były bokser pokonał Siergieja Radczenkę, zmuszając go do odklepania w drugiej rundzie. Teraz przygotowuje się do drugiej walki w klatce, którą stoczy na gali High League 4. Jego przeciwnikiem będzie mistrz Polski w K1, Denis "Bad Boy" Załęcki.

Od dłuższego czasu o nadziejach na walkę ze Szpilką mówi otwarcie zawodnik walk freak-fightowych Kasjusz "Don Kasjo" Życińsk. W czerwcu jasno stwierdził, że były pięściarz nie miałby z nim żadnych szans. - Zleję go w jego dyscyplinie, gdzie on był na wysokim światowym poziomie, ja byłem tylko na amatorskim lata temu. Jak będzie wszystko dograne, to jestem pewny, że go znokautuję - powiedział. To spotkało się z szybką i bardzo wymowną reakcją pretendenta do mistrzostwa świata WBC w wadze ciężkiej. - Poprawiajcie mi humor - napisał na swoim Twitterze.

Ostatnio "Don Kasjo" udzielił wywiadu "Super Expressowi". Choć rozmowa ta nie została jeszcze opublikowana, już teraz wiadomo, że zawodnik walk freak-fightowych ponownie nawiązał do potencjalnej walki z byłym bokserem. - W walce z Arturem Szpilką idę po nokaut - cytowali dziennikarze, zapowiadając cały wywiad. Także tym razem Szpilka krótko i konkretnie odniósł się do pewnego siebie potencjalnego rywala. - Ten "wariat" to w ogóle oderwany od rzeczywistości jest - skomentował zawodnik na Twitterze.

Szpilka kolejną walkę w klatce odbędzie już 17 września w Arenie Gliwice. W walce wieczoru o pas mistrzowski w wadze muszej zmierzą się Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Lexy Chaplin.