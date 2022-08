Tak pięściarz został gwiazdą Tik Toka. Jego filmy robią furorę. Hit za hitem [WIDEO]

O tym, jak ważną rolę w zawodowym boksie odgrywa przygotowanie fizyczne i refleks, przekonuje Marc Castro. Młody pięściarz regularnie dzieli się w mediach społecznościowych filmikami z treningów oraz sparingów. Na wielu nagraniach widać, jak zawodnik czuje się pewnie. Omija ciężarki nawet z zawiązanymi oczami, co wzbudza podziw internautów.

REKLAMA

Zobacz wideo "Na chwilę zawieszam rękawice na kołku. Nie będzie przeskakiwania z MMA do boksu"

Marc Castro zachwyca w internecie. Mija ciężarki nawet z zawiązanymi oczami

22-latek stał się prawdziwą gwiazdą Tik Toka. Na wspomnianej platformie obserwuje go ponad 600 tysięcy osób, a jego posty robią furorę w Internecie. Świadczą o tym także wyniki oglądalności - wiele nagrań ma ponad milion wyświetleń. Oto kilka z nich:

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Nokaut roku? "Latające kolano" i rywal padł nieprzytomny. Miazga

Jednak zainteresowanie Castro nie dziwi ekspertów, którzy uważają go za jeden z największych talentów młodego pokolenia. Na zawodowym ringu 22-latek stoczył siedem walk - każda z nich kończyła się jego zwycięstwem. Mimo młodego wieku pięściarz jest dobrze znany zagorzałym fanom tej dyscypliny sportu. Zanim 22-latek trafił na zawodowy ring, stoczył 184 walki amatorskie. W aż 177 starciach był górą. Takie wyniki pozwoliły mu dwukrotnie zdobyć juniorski tytuł mistrza świata amatorów w wadze koguciej (2015 i 2016 rok).

W kolejnym pojedynku Castro zmierzy się Kevinem Montielem Mendozą. To starcie odbędzie się 17 września w Nevadzie. Na tej samej gali zawalczą także Saul "Canelo" Alvarez i Giennadij Gołowkin. Będzie to trzecia walka obu pięściarzy. Po raz pierwszy skrzyżowali rękawice w 2017 roku. Wówczas sędziowie orzekli remis. Kilka miesięcy później doszło do rewanżu - w nim silniejszy okazał się Alvarez. Po niemal czterech latach zawodnicy znów spotkają się w ringu i zawalczą o należące do Canelo cztery pasy mistrzowskie i miano niekwestionowanego mistrza wagi superśredniej.

Gala Fame MMA. Kiedy i gdzie się odbędzie? [KARTA WALK]