Tajemniczy wpis Łukasza Jurkowskiego. Od razu pojawiły się spekulacje

Łukasz "Juras" Jurkowski w 2020 roku miał walczyć z Szymonem Kołeckim (8-1). W trakcie ostatnich dwunastu miesięcy walkę dwukrotnie przekładano, aż w końcu nie doszła do skutku. - Skoro nie mogę trenować, nie będę wychodził kontuzjowany do tak ważnego pojedynku. Z drugiej strony jeśli wychodzę kontuzjowany jak to było w walce z Martinem Zawadą – to jest źle, bo Juras oszukał kibiców, nie szanuje fanów, nie szanuje federacji - powiedział w lipcu "Juras".

REKLAMA

Zobacz wideo Owczarz: Myślałam, że pierwsza porażka będzie bardziej bolała

Czas ruszyć mocniej dupę i wrócić do formy. Początek Nowego Roku zapowiada się ciekawie. Sportowo też

- napisał w mediach społecznościowych Łukasz Jurkowski.

Mariusz Pudzianowski miał oferty z innych federacji! "Kiedyś im coś obiecałem"

Łukasz Jurkowski wznawia treningi. Walka z Szymonem Kołeckim aktualna?

Wciąż nie wiadomo czy Łukasz Jurkowski wystąpi w przyszłych gal KSW oraz kto byłby jego następnym przeciwnikiem, jeżeli wróci do oktagonu. W lipcu br. zawodnik MMA potwierdził w mediach społecznościowych, że walka z Szymonem Kołeckim odbędzie się minionej jesieni. Do starcia nie doszło przez kontuzję Szymona Kołeckiego, której nabawił się we wrześniu.

FAME MMA rozbiło bank! Tyle zarobiło na sprzedaży PPV do gali z udziałem Najmana

Temat walki obu zawodników został ucięty, jednak po wznowieniu przez "Jurasa" treningów może wrócić w przyszłym roku. Obecnie Jurkowski pracuje jako komentator sportowy oraz prowadzi autorską audycję w newonce.radio. Z federacją KSW związany jest od pierwszej gali. W swojej historii "Juras" już rozstawał się na dłuższy czas ze sportami walki. W 2017 roku wrócił po sześciu latach przerwy na walkę z Rameau Sokoudjou. Ostatni raz wystąpił na gali KSW 48, gdzie pokonał przez techniczny nokaut Chorwata - Stjepana Bekavaca (19-11).