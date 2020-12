FAME MMA rozbiło bank! Tyle zarobiło na sprzedaży PPV do gali z udziałem Najmana

FAME MMA ma za sobą osiem gal, ale już można powiedzieć, że to największa polska federacja organizująca walki na zasadach MMA. Oczywiście, to KSW przyciąga prawdziwych sportowców, a do organizacji Krzysztofa Rozpary trafiają głównie gwiazdy internetu i tzw. pato influencerzy. Jednak to FAME MMA lepiej się ogląda. Według nieoficjalnych danych KSW sprzedaje około 200 tysięcy PPV w cenie 40 złotych. FAME sprzedaje taniej swoje subskrypcje, ale za to większej liczbie kibiców.

REKLAMA

Zobacz wideo Odklepana kariera Najmana w MMA. "Zawsze będzie chłopcem do bicia"

Najniższa cena za transmisję PPV wynosiła 19,99 zł. Można jednak było także zakupić pakiet za 23,99 zł oraz 30, 75 zł.

- Ile FAME sprzedało PPV? Nie mam oficjalnych danych, bo nikt tego nie zdradza. Rozmawiałem jednak z ludźmi z FAME MMA i mówili, że sprzedali dużo powyżej oczekiwań. Nieoficjalnie dowiedziałem się, ze źródeł bliskich i dobrze poinformowanych, że rozeszło się około pół miliona PPV. To bardzo dobry wynik - zdradził Andrzej Kostyra, odpowiadając na swoim blogu na pytania internautów.

Łatwo można policzyć, że FAME MMA zarobiło ponad 10 milionów złotych na PPV, jeśli liczby Kostyry pokrywają się z faktami.

To była gala pełna kontrowersji

Tym razem o FAME MMA zrobiło się głośno po gali z udziałem Marcina Najmana. 41-latek miał się bić z "Don Kasjo" na zasadach pięściarskich, ale gdy tylko zdał sobie sprawę, że nie pokona rywala, to najpierw go obalił, a potem - już po ostrzeżeniu sędziego - kopnął. Najman został zdyskwalifikowany, ale to był dopiero początek zamieszania. Po ogłoszeniu werdyktu sędziowskiego, Damian Herczyk, trener Najmana, podszedł do "Don Kasjo", którego obezwładnili ochroniarze, i wykręcił mu nogę, zrywając mu więzadła w stawie skokowym.

Tanie prowokacje, absurdalne tłumaczenia. Marcin Najman zbija fortunę na niemal zerowych umiejętnościach

FAME MMA 8 - wyniki: