Pilne wieści ws. Lindsey Vonn. Przełom

Legenda narciarstwa, trzykrotna medalistka olimpijska Lindsey Vonn to jedna z największych pechowców Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 rozgrywanych w Mediolanie oraz Cortinie d’Ampezzo. Amerykanka, która przyjechała na igrzyska z zerwanymi więzadłami krzyżowymi, miała fatalny upadek na trasie zjazdu i wciąż przebywa w szpitalu Ca' Foncello w Treviso. W środę Vonn wstawiła post na Instagrama, w którym poinformowała, że przeszła już trzecią operację złamanej nogi.

Czwarta operacja Lindsey Vonn

- Niestety, myślę, że tym razem to o jedną kontuzję za dużo. Najnowsze zdjęcia opublikowane na jej koncie na Instagramie pokazują, że mimo powodzenia operacji, że nie udało się w pełni wyleczyć złamania. W momencie założenia stabilizatora zewnętrznego, uraz nie mógł się w pełni wyleczyć - powiedział dla RMC Sport Bertrand Sonnery Cottet, ortopeda specjalizujący się w urazach kolan, który w przeszłości operował wielu znakomitych sportowców.

Teraz nadeszły kolejne wiadomości ws. Vonn. Okazało się, że Amerykanka przeszła w sobotę we Włoszech już czwartą operację! Dobra wiadomość jest taka, że pozwolono jej już wrócić do domu.

- Operacja przebiegła pomyślnie! Mogę wrócić do Stanów Zjednoczonych! Kiedy tam dotrę, opowiem wam więcej o moim urazie. Wiedziałam doskonale, co może się stać na igrzyskach. Podjęłam jednak ryzyko. Wszyscy narciarze robią jednak to samo - napisała Vonn.

Wcześniej Amerykanka zabrała glos w mediach społecznościowych po swojej trzeciej operacji. - Wszystko poszło dobrze. Robię postępy i chociaż są one powolne, wiem, że sobie poradzę. To trudna droga, na którą wyruszam, ale dam radę. I nadal niczego nie żałuję. Zawsze będę wierzyć w to, co jest możliwe. Zawsze- pisała Vonn w mediach społecznościowych.