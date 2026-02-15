Rywalizacja w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 trwa w najlepsze. Biało-Czerwoni na swoim koncie mają dwa medale - Kacpra Tomasiaka (srebro i brąz) w skokach narciarskich i Władimira Semirunnija (srebro) w biegu na 10 000 m w łyżwiarstwie szybkim.

Łyżwiarstwo figurowe na igrzyskach: Polski utwór wybrzmiał w trakcie zawodów

Na tegorocznej imprezie możemy oglądać sporo polskich akcentów - sam Snoop Dogg, czyli ambasador tej imprezy, miał pytać o polskiego pluszowego pieroga. Teraz podczas rywalizacji par tanecznych w łyżwiarstwie figurowym fiński duet - Juulia Turkkila i Matthias Versluis zdecydowali się przygotować układ do polskiego utworu.

Kiedy para pojawiła się na lodowisku, z głośników wybrzmiał "Obcy Astronom". Eurosport przypomina, że para tańczy do tego utworu w aranżacji Hani Rani oraz Dobrawy Czocher z początku XXI wieku. Oryginalnie to dzieło zostało skomponowane przez Grzegorza Ciechowskiego i Zbigniewa Krzywańskiego z zespołu Republika w 1984 roku.

Ostatecznie para zajęła dwunastą lokatę z dorobkiem 196,03 pkt. Triumfowali Francuzi - Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizeron, którzy otrzymali za swój taniec 225,82 pkt. Tuż za nimi uplasowali się Amerykanie Madison Chock i Evan Bates, którzy stracili do nich zaledwie 1,43 pkt (224.39 pkt). Na najniższym stopniu podium stanęli Kanadyjczycy - Piper Gilles i Paul Poirier (217,74 pkt).

To jeszcze nie koniec łyżwiarstwa figurowego na igrzyskach. W niedzielę 15 lutego wezmą udział pary sportowe w programie krótkim, a dzień później najlepsi powalczą w finale. We wtorek 17.02 będziemy mogli śledzić poczynania solistek w programie krótkim, a na czwartek 19.02 zaplanowano finał programów dowolnych w wykonaniu solistek.