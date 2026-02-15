Tak Niemcy piszą o Tomasiaku. Ten artykuł trzeba oprawić w ramkę

Kacper Tomasiak znów zachwycił wszystkich kibiców i ekspertów na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 rozgrywanych w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. 19-letni skoczek zdobył drugi medal na tych igrzyskach - tym razem brązowy na skoczni dużej (wcześniej srebrny krążek na normalnej).

REKLAMA

Zobacz wideo Kacper Tomasiak – cała prawda o wicemistrzu olimpijskim

Tak Niemcy piszą o Kacprze Tomasiaku. Co za słowa

Na sukces Polaka zareagowało wiele nie tylko polskich, ale zagranicznych mediów. Tomasiak był bardzo chwalony przez popularny niemiecki portal - T-Online. „Niezwykle fajne. Z nim konkurencja się nie liczyła" - to tytuł artykułu poświęconego wyłącznie Tomasiakowi.

"Jeden zawodnik zaskoczył – i to już drugi raz - Kacper Tomasiak.19-latek po srebrze ze skoczni normalnej wywalczył brąz na dużej skoczni i znów zaprezentował się znakomicie. Gdy stało się jasne, że zdobył medal, Tomasiak zacisnął pięści, krzyknął i promieniał radością. Polak miesza w świecie skoków i to podczas swoich pierwszych igrzysk. Tego nie spodziewali się nawet polscy dziennikarze, czego dali do zrozumienia w rozmowie z T-Online. Koledzy z drużyny młodego talentu, z trzykrotnym mistrzem olimpijskim Kamil Stoch na czele, mówili polskim dziennikarzom, że Tomasiak ma nerwy ze stali, i pozwala, by wszystko, co dzieje się wokół niego, po prostu po nim spływało" - pisze T-Online.

Dziennikarka Melanie Muschong cytowała również słowa trenera Tomasiaka - Macieja Maciusiaka. - Tomasiak jest silny mentalnie. Cieszymy się, że mamy go w zespole - miał powiedzieć szkoleniowiec.

Tomasiaka chwalili też niemieccy skoczkowie: Andreas Wellinger oraz złoty medalista ze skoczni normalnej - Philip Raimund.

- To niezwykle fajne, że Kacper zdobył brąz. Dla niego, dla tej dyscypliny, dla Polaków. Przez całą zimę skakał na bardzo wysokim poziomie. Szczególnie na małej skoczni ma specyficzny styl skoku. Na dużej teraz jednak skakał jeszcze lepiej. Myślę, że ani on, ani Polacy się tego nie spodziewali, ale dla naszego sportu to oczywiście bardzo dobrze, bo Polska jest skokową potęgą jak żaden inny kraj - przyznał Wellinger.

Zobacz także: Fortuna dla 19-latka! Tyle zarobił Tomasiak za dwa medale olimpijskie

- Tomasiak poradził sobie naprawdę bardzo dobrze. Już na małej skoczni był niebezpiecznie blisko mnie. A że na dużej skoczni potrafił do tego nawiązać, to jest rewelacja - dodał Raimund.

"Polska jako naród skoków może się cieszyć. Bo gdy Kamil Stoch wkrótce zakończy karierę, będzie wiedział, że Tomasiak dostarczy mu przed telewizorem wiele radości" - podsumowała artykuł Melanie Muschong.