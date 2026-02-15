Stracił drugi medal na rzecz Tomasiaka. Wtem takie słowa Norwega o Polaku

Kacper Tomasiak stał się polskim bohaterem igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie. Choć nigdy nie stanął na podium Pucharu Świata (w konkursie indywidualnym), w Predazzo zaskoczył wielkich faworytów. W poniedziałek zdobył srebro na normalnej skoczni, a w sobotę brąz na dużej. Porażka z Polakiem w obu przypadkach była szczególnie bolesna zwłaszcza dla jednego skoczka.

Dwa razy przegrał medal z Tomasiakiem. Tak o nim mówi

Chodzi o Kristoffera Eriksena Sundala. 25-latek zarówno w jednym, jak i drugim konkursie olimpijskim zajmował trzecie miejsce po I serii. Mimo to wyjedzie bez indywidualnego podium (zdobył jedynie srebro w konkursie drużyn mieszanych i wciąż może dołożyć medal w zawodach duetów). Za każdym razem przegrywał bezpośredni pojedynek z Tomasiakiem. W poniedziałek spadł dopiero na 10. miejsce, w sobotę był znacznie bliżej sukcesu.

W drugiej serii Sundal skoczył 135,5 m. Było to jednak za mało. Ostatecznie zajął czwarte miejsce, a brąz z Tomasiakiem przegrał o 3,2 punktu. - Było blisko. Popełniłem mały błąd, przez co nie wystarczyło w finale, kiedy Tomasiak skacze tak, jak skacze - mówił rozżalony skoczek tuż po zawodach w rozmowie z norweską stacją TV 2.

Norweg załamany po konkursie olimpijskim. "Dajcie mi pół godziny, a..."

Lider norweskiej kadry nie ukrywał emocji i dużego rozczarowania. - Przepraszam. Trudno to wytłumaczyć. Tyle się wydarzyło. Jestem pusty w środku i przykro mi. Jednocześnie to mój najlepszy wynik w sezonie. Dajcie mi pół godziny, a prawdopodobnie wtedy będę zadowolony z własnego wysiłku - dodał.

W zawodach na dużej skoczni złoto padło łupem Domena Prevca, a srebro - Rena Nikaido. Na tych igrzyskach skoczkowie będą mieli jeszcze jedną okazję na medal. W poniedziałek 16 lutego będą rywalizowali w konkursie duetów również na skoczni dużej. Początek o godz. 19:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.