Niepokojące wieści ws. Lindsey Vonn. Potrzebna była kolejna operacja

Lindsey Vonn pojechała na igrzyska olimpijskie z zerwanym więzadłem krzyżowym i wystartowała w zjeździe. Jej występ zakończył się fatalnie wyglądającym upadkiem.

Lindsey Vonn po makabrycznym wypadku trafiła do szpitala

Amerykanka została przetransportowana helikopterem do szpitala. Najpierw trafiła do kliniki w Cortinie d'Ampezzo, ale później przewieziono ją do szpitala Ca'Foncello w Treviso, gdzie przeszła operację złamanej lewej nogi. Ale to nie wszystko.

Agencja Reuters podała, że Vonn miała nie jeden, a dwa zabiegi. "W poniedziałek zawodniczka była [ponownie] operowania przez zespół lokalnych chirurgów ortopedycznych i plastycznych. Zabieg miał na celu zapobiegnięcie powikłaniom związanym z obrzękiem i [utrudnionym] przepływem krwi" - czytamy na stronie reuters.com.

Osobisty lekarz Lindsey Vonn asystował przy operacji

Na sali był obecny osobisty lekarz 41-latki, jednak "tylko asystował, podczas gdy zabiegi wykonywali włoscy chirurdzy". "Szpital poinformował, że Vonn przeszła operację stabilizacji lewej nogi, ale nie wspomniał o drugim zabiegu" - podkreślono. Komitet Olimpijski i Paraolimpijski Stanów Zjednoczonych nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

Przypomnijmy, że niedzielną rywalizację w zjeździe alpejskim wygrała Breezy Johnson (1:36,10), rodaczka Lindsey Vonn. Kolejne miejsca na podium zajęły Niemka Emma Aicher (+0,04) oraz Włoszka Sofia Goggia (+0,59).