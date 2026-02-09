Niebywałe. Okradła koleżankę z drużyny i została skazana. Teraz wygrała złoto

"Przyszłość utytułowanej Francuzki w reprezentacji stoi teraz pod poważnym znakiem zapytania. Innym sportowcom będzie bardzo trudno zaufać partnerce, która kradnie karty kredytowe" - pisał pod koniec października 2025 roku news.sportbox.ru. To właśnie wtedy skazano Julię Simon na karę pozbawienia wolności, ale w zawieszeniu, a także zasądzono grzywnę. Zawodniczka miała bowiem dopuścić się kilku kradzieży kart kredytowych i oszustw. Wydawała z nich drobne kwoty, a jedną z ofiar była jej koleżanka z kadry. Występek nie przekreślił jednak jej kariery. Ba, dostała powołanie na igrzyska olimpijskie we Włoszech "kosztem"... ofiary kradzieży. I odniosła sukces.

Julia Simon poprowadziła Francję do złota olimpijskiego. Koledzy wybaczyli jej błąd z przeszłości i... zyskali medal

W niedzielę Simon wystąpiła w sztafecie biatlonowej mieszanej. Towarzyszyli jej Erik Perrot, Quentin Fillon Maillet i Lou Jeanmonnot. Ostatecznie razem zgarnęli złoto, choć na półmetku prowadzili Norwegowie. Panie ze Skandynawii nie podołały jednak wyzwaniu. Inaczej było w przypadku francuskiej kadry. Wygrała i to dość przekonująco. Drugich Włochów wyprzedziła o ponad 25 sekund. Podium uzupełnili Niemcy.

Złoty medal dla Francji wzbudził wielkie poruszenie, a szczególnie ze względu na Simon. Teraz zagraniczne media wyciągają jej niechlubną historię z przeszłości. Tak postąpił m.in. portal iltalehti.fi, podkreślając, że pojechała na igrzyska w miejsce Justine Braisaz-Bouchet, czyli zawodniczki, której w przeszłości zabrała kartę kredytową i która doniosła na nią policji.

Jak się wówczas tłumaczyła Simon? - Nie potrafię wyjaśnić swoich motywów, nie potrafię ich pojąć. (...) To absurdalne, bo tego nie potrzebowałam - mówiła w październiku. Jak donosi swedenherald.com, kadra wybaczyła jej ten występek. "Fakt, że wystąpiła w pierwszym wyścigu Francji na igrzyskach olimpijskich, jest chyba najlepszym dowodem" - czytamy. Dodatkowo biegła w ostatniej zmianie i to na jej barkach była największa presja.

Polacy napisali historię

W niedzielnym biegu udział wzięli też polscy sportowcy, ale medalu zdobyć się nie udało. Mimo wszystko można mówić o sukcesie. Nasza kadra zajęła 9. miejsce, co jest najlepszym wynikiem Biało-Czerwonych w tej konkurencji na igrzyskach.