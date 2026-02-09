Absurdalne sceny" na Igrzyskach. „Po prostu smutne

26-letnia szwedzka biegaczka narciarska Frida Karlsson zdobyła w sobotę złoty medal w skiathlonie (konkurencja narciarska, w której połowę dystansu biegnie się techniką klasyczną, a drugą połowę dowolną) na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 rozgrywanych w Mediolanie oraz w Cortinie d'Ampezzo, pokonując swoją rodaczkę Ebbę Andersson. Obie miały świetne wyniki i zdecydowanie wyprzedziły konkurentki. Karlsson ukończyła bieg wynikiem 53.45,2, a Andersson miała do niej 51-sekundową stratę. Brązowy medal wywalczyła Norweżka Heidi Weng, która straciła do zwyciężczyni prawie półtorej minuty.
Kapitalne tempo szwedzkich biegaczek miało katastrofalne konsekwencje dla pozostałych zawodniczek. Jeszcze przed zmianą nart Jelizawieta Nopriyenko została zdublowana i wyeliminowana z wyścigu. Po przejściu na styl dowolny Szwedki dublowały kolejne rywalki i też nie mogły już dokończyć zawodów. Ostatecznie zawodniczki z Chin, Ukrainy i Australii zostały zmuszone do wycofania się z wyścigu.
Norweska gazeta VG słusznie określiła sceny rozgrywające się na trasie jako „absurdalne".
- Już dość wcześnie w wyścigu zauważyłam, że przy trasie stało sporo osób, które zdejmowały zawodniczkom numery startowe - powiedziała potem Andersson w rozmowie z Expressen.
Współczuła też swoim rywalkom.
- To oczywiście szkoda ich przyjazdu do Włoch. One przygotowywały się do tych zawodów tak samo jak my. To, że nie dostały szansy, by ukończyć wyścig, jest po prostu smutne - dodała Andersson.
Trener reprezentacji Stefan Thomson uznał natomiast, że organizatorzy wykonali dobrą pracę, wycofując z rywalizacji słabsze zawodniczki.