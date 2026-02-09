Igrzyska 2026. O której dzisiaj skoki? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

- Jestem po ludzku zły i rozczarowany, że Piotra Żyły nie ma w składzie - mówił kilka dni temu Wojciech Fortuna. Liczył, że Maciej Maciusiak skoryguje decyzje i ostatecznie powoła doświadczonego skoczka na zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Tak się nie stało. Do Włoch polecieli ostatecznie Paweł Wąsek, trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch, a także objawienie sezonu Kacper Tomasiak.

Polscy skoczkowie wkraczają do akcji na igrzyskach olimpijskich

- Wiem, że to dziwnie zabrzmi, patrząc na to, jak chłopaki się prezentują, ale pojedziemy tam z wielką nadzieją i chęcią walki o medale. Nie zmieniamy tego nastawienia. Pojedziemy do Predazzo dobrze przygotowani - zapowiadał selekcjoner Biało-Czerwonych. Pierwszy konkurs indywidualny odbędzie się na skoczni normalnej. Za zawodnikami już sześć sesji treningowych.

Kto ma największe szanse na podium z Polaków? Wydaje się, że najwięcej radości może nam dać Tomasiak. "Jak szukać nadziei na medal, to u niego" - pisał Tomasz Hatta na X po tym, co skoczek zrobił w pierwszej sesji treningowej w niedzielny wieczór. Skoczył 98,5 m, co dało mu drugą lokatę. Zresztą w tym treningu dobrze spisali się też pozostali Polacy, bo Stoch był ósmy, a Wąsek 18.

Szanse na medal Tomasiakowi daje również Markus Eisenbichler. - Ma szanse na skoczni normalnej. Prezentuje dobre wybicie, sylwetkę w locie i lądowanie. Na dużej skoczni brakuje mu agresywności, ale na mniejszej ma cień szansy na medal - podkreślił Niemiec. - Tylko on ma dobry sezon, pozostali są krok za nim - dodawał, odnosząc się do dyspozycji polskiej kadry.

A komu eksperci dają największe szanse na medale spośród innych skoczków? Wśród faworytów wymienia się przede wszystkim będącego w znakomitej formie Domena Prevca, zwycięzcę Turnieju Czterech Skoczni, a także mistrza świata w lotach z tego roku. Nie bez szans wydają się być również Austriacy, a także Niemcy. Zaskoczenie mogą również sprawić Norwegowie. Tytułu będzie bronić Ryoyu Kobayashi, który prezentuje się w tym sezonie solidnie.

Igrzyska olimpijskie 2026. O której są dzisiaj skoki narciarskie? Gdzie oglądać? Transmisja na żywo, stream, relacja, wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni normalnej w Predazzo zaplanowano na poniedziałek 9 lutego. Początek o godzinie 19:00. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi TVP1 i Eurosport 1. Stream będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl, a także na platformie HBO Max. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.