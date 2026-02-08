Koszmar Lindsey Vonn. Cztery zakręty i wszyscy zamarli. Groza

Choćby nie wiem co się stało na stoku Tofane w Cortinie d’Ampezzo, to i tak najważniejsza była Lindsey Vonn, legenda, która chciała zostać superbohaterką, ponownie być na ustach olimpijskich kibiców. I tego dokonała, choć nie tak jak sobie wymarzyła.

Pędziła z numerem 13 prawie 130 km na godzinę - z częściową protezą prawego kolana i całkowicie zerwanym więzadłem przednim krzyżowym lewego kolana, z odpryskiem kości, z obrzękiem, w ortezie. Szalone? Niebezpieczne? Na pewno. I bardzo do niej pasujące.

Zaraz na początku, jeszcze przed legendarnym skokiem Tofanaschuss, pęd wybił ją w górę na zmrożonym garbie, w powietrzu obracała się, uderzyła poprzecznie do stoku o śnieg krawędziami nart, jeszcze raz ją obróciło w powietrzu. Wiązania, maksymalnie zapięte nie puściły, upadła na plecy. Zaraz byli przy niej ratownicy. Powoli wyplątywali ją z nart, a ona w tym czasie krzyczała z bólu. Po kwadransie jej cierpienia na trasie zabrał ją do szpitala helikopter, niechciany, ale bardzo często widziany znajomy. Był to finał jej niezwykłego wyzwania, które rzuciła sobie i swojemu zdrowiu, którym tak bardzo pasjonował się świat na jej znak i na jej własne życzenie.

Lindsey Vonn i jej szalone decyzje

Wiadomo, co pchnęło tę dojrzałą kobietę do powzięcia wielkiego ryzyka, do ubytku zdrowia, nierozerwalnie związanego z tym, że wystąpiła w olimpijskim zjeździe 10 dni po poważnej kraksie i kolejnej z niezliczonych kontuzji. Pożądanie olimpijskiego sukcesu. Tylko do dziś nie wiadomo było, czy ten Paryż wart był mszy. I pewnie się nie dowiemy co ona teraz o tym myślała, wisząc w powietrzu podczepiona pod helikopterem.

Dla tych, którzy widzieli tę kraksę, nie był.

Od chwili, gdy powiedziała, że mimo kontuzji i bólu wystartuje, specjaliści sportowej medycyny i traumatolodzy, eksperci od najbardziej skomplikowanego stawu w organizmie człowieka, albo łapali się za głowę, albo kiwali z szacunkiem. Czy ona powinna wystartować po kraksie i zerwaniu więzadła przedniego krzyżowego w Crans Montana dziewięć dni temu, skąd do szpitala zabrał ją śmigłowiec? Czy nie powinna? Czy to, co zrobiła, na co się zdecydowała, było nieludzkie, z pogardą dla swojego ciała, czy nie, właśnie ludzkie, odważne, z bardzo kontrolowanym ryzykiem? Czy myślała może w ten sposób: najwyżej moje kolano rozpadnie się bez więzadła przedniego, później zrobię sobie następną protezę, i będzie nawet lepiej?

Permanentny ból w prawym kolanie doprowadził ją do zakończenia kariery w 2019 r. Celowo piszę o bólu, a nie o urazach, bo często uraz jest konsekwencją bólu, i tak było w jej przypadku - również dziś w Cortinie. Alpejczyk z powodu bólu nie utrzymuje odpowiednio wyrównanej, stabilnej sylwetki, a w krytycznej sytuacji może nawet nieświadomie popełnić błąd, odciążając uszkodzony staw.

A potem, po pięciu latach, udana wymiana części stawu, zanik bólu, powrót komfortu poruszania się i zjeżdżania pchnął ją do powrotu do startów.

Ale oprócz zwykłej chęci wystartowania w igrzyskach było w jej zwariowanej decyzji coś więcej, coś, co mówi o jej charakterze. Mimo najpiękniejszej, wieloletniej kariery, jedyny złoty medal olimpijski zdobyła w 2010 r. w Vancouver. Cztery lata wcześniej rozbiła się na trasie tuż przed otwarciem igrzysk w Turynie. W Soczi nie wystartowała, bo rok wcześniej doszło do kraksy w super-G w Schladming, matki jej wszystkich późniejszych urazów i bólu. W Pjongczangu – ból, ciągły ból kolana – zdołała zdobyć brązowy medal w zjeździe. Złoto i dwa brązy to nie była olimpijska zdobycz, która satysfakcjonowałaby legendę marzącą o statusie superbohaterki.

Trudna miłość Lindsey Vonn do Tofane

Były też jej niejednoznaczne związki z Tofane, piekielnie trudną technicznie trasą w Cortinie, tej olimpijskiej i pucharowej. Właśnie tutaj w 2019 r. ból i tzw. kompensacja bólu doprowadziły do upadku, kolejnego urazu - dociągnęła do mistrzostw świata w Are i zakończyła ten rozdział kariery. Ale jest w tym związku miłość: między 2008 a 2018 rokiem wygrała na Tofane sześć zjazdów i sześć super-G Pucharu Świata, nikt nie dokonał czegoś podobnego. W sumie w całej karierze była tam 20 razy na podium PŚ. Myśl, że Tofane może jej sprzyjać była z pewnością bardzo, bardzo pociągająca.

Gdy wróciła na początku sezonu w 2024 r., zaczęła rozkręcać się z wolna. Najpierw zawody FIS w Copper Mountain. Odległe miejsca, trzecia dziesiątka. Potem Puchar Świata w St. Moritz i 14 miejsce w zjeździe. – Wreszcie jeździ na dwóch nogach! – miał krzyknąć jeden z trenerów amerykańskich. Wtedy marzenie o medalu w igrzyskach w Cortinie nabrało kolorów.

Dokładnie rok później w tym samym St. Moritz wygrała jako najstarsza alpejka w historii, w wieku 41 lat! Związała się z trenersko z Axelem Lundem Svindalem, który wie, co znaczą kontuzje – domino urazów i kraks wymusiło na nim zakończenie kariery wtedy, kiedy i ona zakończyła ją w 2019, po mistrzostwach świata w Are.

Próba olimpijskiego zjazdu, z tak koszmarnym finałem, była prawdopodobnie jej ostatnim startem w karierze, o ile lekarze nie stwierdzą bardzo poważnych urazów.

Choć z nią nigdy nic nie wiadomo.