Nowe szczegóły ws. dramatu Vonn. Towarzyszyły jej specjalne kamery. Oto powód

- Ten wypadek łamie mi serce. Lindsey dała z siebie wszystko na tych igrzyskach. Niestety to nie był jej dzień. To całkowicie rozdziera moje serce. Kiedy tylko ją zobaczę, powiem jej, że jest fantastyczną mistrzynią. Nie mógłbym być z niej bardziej dumny - mówił ojciec Lindsey Vonn. Tak zareagował na poważny upadek córki na zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech. Stanęła na starcie, mimo że kilka dni wcześniej zerwała więzadło krzyżowe w kolanie. Wiedziała, że to najpewniej jej ostatnia szansa na medal. Chciała więc pożegnać się z igrzyskami w najpiękniejszy sposób, a skończyło się pobytem w szpitalu i operacją.

Kamery wszystko nagrały. Lindsey Vonn bohaterką serialu

Gdy Vonn zaliczyła upadek, widownia całkowicie zamarła. Słychać było tylko przerażające jęki zawodniczki. Z pewnością wiele osób będzie chciało jak najszybciej zapomnieć o tym widoku. Przeszkodzić w tym może dwóch amerykańskich gigantów.

Jak donosi "Bild", "olimpijskiemu dramatowi Vonn towarzyszyła ekipa filmowa". Dziennikarze ujawnili, że na igrzyskach kręcono serial dokumentalny "Na krawędzi: Puchar Świata w narciarstwie". Jego bohaterami byli Marco Odermatt, Mikaela Shiffrin, Lucas Pinheiro Braathen, Camille Rast, a także Vonn. To właśnie ostatni odcinek, którego emisję ESPN i Disney zaplanowali na 10 kwietnia, miał opowiadać o historii legendy narciarstwa i jej heroicznej walce na igrzyskach. "Odcinek skupi się na powrocie Vonn na igrzyska olimpijskie i jej walce z własnym ciałem" - czytamy.

Dramat Vonn podzielił społeczność

Upadek Amerykanki wywołał wielkie poruszenie. Wiele osób skrytykowało ją za podjęcie ryzyka rywalizacji na igrzyskach z tak poważną kontuzją. Inni chwalili ją za determinację i ogromną wolę walki. "Wszyscy wokół do niej mówili: legenda, superbohaterka. Faktycznie, nią była, a co najważniejsze, coraz bardziej nią się czuła.Jeśli ktoś będzie się śmiał, wyszydzał próbę Amerykanki, bo zakończyła się niepowodzeniem, będę pierwszy, żeby jej bronić. Dlatego, że postąpiła zgodnie ze swoją naturą ryzykantki" - pisał Radosław Leniarski, dziennikarz Sport.pl.