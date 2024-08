Kolejny skandal na igrzyskach. Po walce pokazała całemu światu, że jest kobietą

Niemalże od początku bokserskiej rywalizacji na igrzyskach w Paryżu toczy się ogromna dyskusja dotycząca dwóch zawodniczek w kategorii do 57 kilogramów. Algierka Imane Khelif oraz Tajwanka Lin Yu-Ting zostały w 2023 roku zawieszone przez Międzynarodową Federację Bokserską (IBA), jako że nie przeszły testów płci. Wykazały one zwiększony poziom testosteronu, a obie pięściarki miały także posiadać chromosomy XY, co standardowo właściwe jest dla płci męskiej.

Imane Khelif przeszła prawdziwe piekło

Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który w 2019 roku zawiesił IBA i pozostaje w konflikcie z federacją, nie uznał tych wyników za wiążące, a wręcz wprost uznał, że testy przeprowadzono nieprofesjonalnie i ich rezultaty nie mogą zostać potraktowane poważnie. Dzięki temu Khelif i Yu-Ting występują na igrzyskach, ku niezadowoleniu wielu zawodniczek. Włoszka Angela Carini poddała walkę z Algierką już po 46 sekundach i ze łzami w oczach odmówiła podania jej ręki. Rozpętała tym samym prawdziwe piekło oraz ściągnęła na rywalkę falę hejtu i oskarżeń. Zareagować musiał wręcz ojciec Khelif, który pokazywał dziennikarzom akt urodzenia córki. Po sieci krążyły też zdjęcia Algierki z dzieciństwa, dowodzące, że jest i zawsze była kobietą.

Kolejny skandal w żeńskim boksie. Jeden gest wystarczył

Teraz oliwy do ognia postanowiła dolać Swietłana Stanewa. Bułgarka zmierzyła się w ćwierćfinale z Lin Yu-Ting. Tajwanka zdominowała i pewnie wygrała walkę, awansując do półfinału oraz gwarantując tym samym medal. Stanewa była bardzo sfrustrowana porażką, a po werdykcie pokazała gest, który wywołał spory skandal.

Pięściarka uniosła ręce do góry i złożyła palce w kształt litery "x". Odmówiła też podania ręki rywalce. Obserwatorzy nie mieli wątpliwości, że nawiązała do chromosomów typu XX właściwego dla płci żeńskiej. Wyraziła tym samym sprzeciw względem rywalizowania z zawodniczkami o nie do końca jasnej (w teorii) płci. To wyraźny znak, że choć w przypadku Khelif udowodniono jej kobiecość, to oskarżenia o męskie cechy płciowe są problemem, z którym MKOl oraz IBA będą musiały jeszcze długo się mierzyć. Z pewnością nie poprawi to sytuacji boksu na igrzyskach, który może zniknąć z ich programu, jeżeli komitet oraz federacja się nie dogadają lub nie powstanie nowy międzynarodowy organ bokserski w miejsce IBA.