Kapitalne wieści dla Igi Świątek. Tak wygląda nowy ranking WTA

Przez ostatni nieco ponad tydzień olimpijska rywalizacja rozgrzewała tenisowych fanów do czerwoności. Na paryskich kortach Rolanda Garrosa byliśmy świadkami wielu historycznych wydarzeń. Novak Djoković wygrał finał z Carlosem Alcarazem (7:6(3), 7:6(2)) i zdobył jedyną rzecz, której nie miał jeszcze w kolekcji. Dotychczas na igrzyskach najlepszym wynikiem dla niego był brąz jeszcze z Pekinu 2008. Teraz ma upragnione złoto i może powiedzieć, że wygrał w tenisie absolutnie wszystko.

Igrzyska nie wpłynęły na ranking WTA. Ale turniej w Waszyngtonie już jak najbardziej

Tego samego marzenia nie spełniła niestety Iga Świątek. Polka przegrała półfinał z Chinką Qinwen Zheng (2:6, 5:7) i musiała zadowolić się meczem o brąz. Ten już udało jej się wygrać, co jest pierwszym tenisowym medalem olimpijskim w historii polski. Sukces bez wątpienia wielki, choć wiadomo, że dla Świątek z dozą goryczy. Nikt nie ma jednak wątpliwości. Polka jeszcze zawalczy o swoje na igrzyskach, a przykład Novaka Djokovicia pokazuje, iż żeby coś wygrać, z reguły najpierw trzeba coś przegrać.

Jak z kolei wygląda ranking WTA z perspektywy liderki po igrzyskach? Rywalizacja olimpijska sama w sobie nie ma żadnego wpływu na to zestawienie. Organizatorami turnieju na igrzyskach są Międzynarodowy Komitet Olimpijski i ITF, a nie WTA. Zatem paryskie wyniki nie mają odzwierciedlenia w rankingu. Mimo to nasza reprezentantka i tak powiększyła przewagę nad wiceliderką Coco Gauff i to o prawie 500 punktów.

Coco Gauff coraz dalej od Świątek. Polka niezagrożona jeszcze co najmniej sześć tygodni

Wszystko przez to, że w tym samym czasie co igrzyska odbył się turniej WTA 500 w Waszyngtonie, w którym w tym roku wystąpiły zawodniczki nie biorące udziału w olimpijskiej rywalizacji (m.in. Aryna Sabalenka czy Ons Jabeur). Sprawiło to, że tenisistki obecne w amerykańskim turnieju w zeszłym roku, a nieobecne w tym, potraciły rankingowe punkty zdobyte w Waszyngtonie.

Najwięcej właśnie Gauff, triumfatorka tego turnieju z 2023 roku (470 pkt), ale ucierpiały także m.in. ówczesna finalistka Maria Sakkari czy półfinalistka Jessica Pegula. Greczynka spadła przez to nawet na dziewiąte miejsce (ósma jest Amerykanka Danielle Collins). Zyskała za to tegoroczna półfinalistka z Waszyngtonu Aryna Sabalenka (195 pkt).

Ranking WTA (stan na 5.08.2024):

Iga Świątek - 11005 pkt Coco Gauff - 7703 pkt Aryna Sabalenka - 7256 pkt Jelena Rybakina - 6376 pkt Jasmine Paolini - 5373 pkt Jessica Pegula - 4515 pkt Qinwen Zheng - 4025 pkt Danielle Collins - 3702 pkt Maria Sakkari - 3621 pkt Barbora Krejcikova - 3573 pkt

Tym samym przewaga mające Świątek nad Gauff to na ten moment aż 3302 pkt. Wiemy już także, że Polki nikt nie wyprzedzi nawet po US Open, bez względu na wyniki, a nawet co najmniej tydzień po wielkoszlemowej rywalizacji. Świątek ma już zatem gwarancję 121 tygodni w roli liderki rankingu, co da jej wyrównanie dorobku Ashleigh Barty i awans na siódme miejsce w historii (wyprzedzi także mającą 117 tygodni Justine Henin). Aktualnie Polka ma ich na koncie 115.

Najwięcej tygodni na pierwszym miejscu w rankingu WTA: