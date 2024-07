Wieści o Babiarzu dotarły już do Rosji

- Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - te słowa Przemysława Babiarza, dziennikarz TVP Sport podczas piosenki "Imagine" Johna Lennona na piątkowej ceremonii otwarcia na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Jego komentarz dziennikarza wzbudził spore kontrowersje.

Rosjanie również komentują zawieszenie Przemysława Babiarza. "W Polsce wielu stanęło w jego obronie"

O zawieszeniu Przemysława Babiarza rozpisują się rosyjskie media.

- Telewizja TVP Sport zawiesiła komentatora Przemysława Babiarza. 60-letni dziennikarz pracował podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu i na żywo wypowiadał się krytycznie o tym, co dzieje się na stadionie. Później zarzucano mu brak tolerancji i nieprzestrzeganie idei olimpijskich - pisze Sport Express.

- W Polsce wielu stanęło w obronie Babiarza, jednego z najsłynniejszych dziennikarzy sportowych w kraju, którego kariera rozpoczęła się na początku lat 90. Telewizyjny debiut komentatora miał miejsce podczas Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku - dodają dziennikarze.

Zacytowali też oni słowa, które w mediach społecznościowych napisali dziennikarz Krzysztof Stanowski oraz posłanka Anna Maria Żukowska.

- W Polsce prezenter został zawieszony w pracy za porównywanie wartości olimpijskich z komunizmem - to tytuł z Championat. - Niektórzy komentatorzy związani z lewicą w Polsce twierdzą, że kara jest zbyt surowa" - czytamy na portalu Kurir.rs.

Media z całego świata rozpisują się na temat afery z polskim komentatorem. Piszą o niej nawet media w... Nowej Zelandii. "Polski nadawca państwowy zawiesił dziś w obowiązkach dziennikarza telewizyjnego, który podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich zareagował na wykonanie utworu Johna Lennona "Imagine" mówiąc, że jest to "wizja komunizmu"" - czytamy na portalu 1news.co.nz.

Sam Babiarz nie chciał komentować sprawy. - "Nie mogę, przepraszam" - przekazał portalowi Plejada. Wciąż nie wiadomo, kto zastąpi go w komentowaniu zawodów lekkoatletycznych na igrzyskach olimpijskich. Kto będzie komentować zawody lekkoatletyczne? Rozwiązujemy to - powiedział krótko Jakub Kwiatkowski.

Dwa lata temu Babiarz też mocno skomentował słowa innej piosenki.

- Jego poglądy są bardzo zbliżone do poglądów komunistycznych, zarówno jego, jak i Yoko Ono. Takie mające cechy wyraźnie anarchistyczne. No, bo, proszę państwa, globalizm... komunizm... Komunizm też chciał ogarnąć cały świat, też chciał zniwelować różnice i też warto mieć to na uwadze, kiedy wypowiada się słowa o powszechnym braterstwie, bo komuniści zawsze mieli pełne usta pokoju i powszechnego braterstwa" - mówił wtedy Babiarz.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu można oglądać w TVP 1, TVP 2, TVP Sport, Eurosporcie i na platformie Max. Impreza potrwa do 11 sierpnia.