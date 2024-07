Kapitalny pojedynek Polki. Mistrzyni świata wyrzucona

Julia Walczyk-Klimaszyk przed rokiem zdobyła złoty medal we florecie na rozgrywanych w Polsce Igrzyskach Europejskich 2023. Ponadto 26-latka ma na koncie cztery tytuły mistrzyni kraju. W czerwcu wywalczyła brązowy medal na mistrzostwach Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Olimpiada tour

Julia Walczyk-Klimaszyk walczy dalej! Pokonała mistrzynię świata

W niedzielę rano Walczyk-Klimaszyk rozpoczęła rywalizację na igrzyskach. W 1/16 finału trafiła na mistrzynię świata z 2022 roku Francuzkę Ysaorę Thibus. Polka nie była faworytką, jednak spisała się kapitlanie. 26-latka ograła reprezentantkę gospodarzy 15:12 i jest w najlepszej "16" igrzysk!

Walka była niezwykle emocjonująca. Thibus zaskakiwała Polkę, ale ta nie pozostawała bez odpowiedzi. Obie panie walczyły "punkt za punkt". Do czasu.

Polka musiała walczyć nie tylko z rywalką, ale też z publicznością. Jak donosi dziennikarz Mateusz Górecki, trybuny mocno dopingowały przeciwniczkę. Nasza zawodniczka świetnie spisała się zwłaszcza pod koniec walki i dzięki temu wyeliminowała mistrzynię świata.

- Cieszę się, że to już za mną. Było głośno, ale słyszałam też naszych kibiców i rodzinę. Zachowałam zimną głowę w końcówce, ale zrobił to też mój trener. Świetnie podpowiadał, kazał narzucić presję na przeciwniczkę. Wiem, że to igrzyska i jeżeli chce się mieć medal, trzeba wygrać z każdym. Mam nadzieję, że teraz będzie z górki, bo ta walka była ciężka. Powiedziałam sobie: wyluzuj, skup się na tym, co dzieje się na planszy. Trenera było słychać i mamy już lekkie doświadczenia - mówiła po zakończeniu walki Polka cytowana przez TVP Sport.

W kolejnej rundzie Walczyk-Klimaszyk powalczy z niżej notowaną Kanadyjką Eleanor Harvey. Początek o 14.05.