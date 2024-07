Zapytali Babiarza o decyzję TVP. Tylko tyle mógł powiedzieć

Przemysław Babiarz nie będzie komentował już igrzysk w Paryżu - taką decyzję w sobotę podjęły władze Telewizji Polskiej. Zawieszenie to efekt słów, które 60-latek wypowiedział na antenie podczas ceremonii otwarcia. - Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety - mówił o piosence "Imagine". Babiarz został poproszony o skomentowanie decyzji nadawcy.

