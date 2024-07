Kto zastąpi Przemysława Babiarza? Dyrektor TVP Sport odpowiedział

- Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - powiedział Przemysław Babiarz, dziennikarz TVP Sport podczas piosenki "Imagine" Johna Lennona piątkowej ceremonii otwarcia na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Jego komentarz dziennikarza wzbudził spore kontrowersje.

Kto zastąpi Przemysława Babiarza? Dyrektor TVP zabrał głos

Na takie słowa Przemysława Babiarza zareagowała Telewizja Polska i zawiesiła komentatora. Nie będzie on już komentował wydarzeń na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. - Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie – to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie. Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich - informowała TVP.

Teraz Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport został zapytany, kto zastąpi Babiarza w relacjach z Paryża.

- Przemysław Babiarz został zawieszony do końca Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Kto będzie komentować zawody lekkoatletyczne? Rozwiązujemy to - powiedział krótko Jakub Kwiatkowski dla WP Sportowe Fakty.

Zawieszenie Babiarza skomentował w sobotę na portalu X Marek Szkolnikowski, były dyrektor TVP Sport.

- Zawieszenie Przemysława Babiarza przyjmuję z wielką przykrością i zażenowaniem. Wolność słowa polega na tym, że mamy prawo do wyrażania swoich opinii, a prawdziwe dziennikarstwo polega na opisywaniu otaczającej nas rzeczywistości. Nie musimy się zawsze zgadzać, ale szanujmy się - napisał Szkolnikowski.

- "Prawdy nie zagłuszycie! Prawda się obroni! Wasze czyny będą zapamiętane, a cenzura polegnie" - dodał były premier Polski - Mateusz Morawiecki.

Co ciekawe, dwa lata temu Babiarz też mocno skomentował słowa innej piosenki.

- Jego poglądy są bardzo zbliżone do poglądów komunistycznych, zarówno jego, jak i Yoko Ono. Takie mające cechy wyraźnie anarchistyczne. No, bo, proszę państwa, globalizm... komunizm... Komunizm też chciał ogarnąć cały świat, też chciał zniwelować różnice i też warto mieć to na uwadze, kiedy wypowiada się słowa o powszechnym braterstwie, bo komuniści zawsze mieli pełne usta pokoju i powszechnego braterstwa" - mówił wtedy Babiarz.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu można oglądać w TVP 1, TVP 2, TVP Sport, Eurosporcie i na platformie Max. Impreza potrwa do 11 sierpnia.