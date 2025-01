Szeremeta będzie miała problem? Oto co powiedziała

Zeszły rok w życiu Juli Szeremety był przełomowy. Podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu polscy kibice z zapartym tchem śledzili jej poczynania w bokserskiej rywalizacji kobiet do 57 kg. Nasza reprezentantka dotarła do samego finału, gdzie przegrała z Lin Yu-Ting. Ostatecznie sięgnęła po srebrny krążek. Był to pierwszy olimpijski medal dla Polski w boksie od 32 lat! Nic dziwnego, że 21-latka z dnia na dzień stała się gwiazdą.

Szeremeta wypowiedziała się nt. powrotu do ringu. "Na 90 proc."

Dzięki historycznemu sukcesowi Szeremeta zawitała na 90. Plebiscycie Przeglądu Sportowego na Najlepszego Sportowca Roku. Pięściarka uplasowała się na siódmej pozycji, co było dla niej ogromnym wyróżnieniem. - TOP10 samo w sobie jest już czymś wspaniałym. Po cichu liczyłam, że może uda mi się wejść do najlepszej piątki. Ale na siódme miejsce też nie narzekam. Jestem bardzo młodą osobą i doceniam to, że mogłam się tu pojawić. To mój debiut. Bardzo mi się podoba - mówiła w swoim stylu, prosto ze sceny.

W trakcie plebiscytu Szeremeta udzieliła również wywiadu Sport.pl, w którym nieco więcej opowiedziała o tegorocznych mistrzostwach świata. Te organizowane przez World Boxing odbędą się w Liverpoolu w dniach 4-14 września. Federacja, do której ostatnio przeniosła się Szeremeta, powstała w 2023 roku, zrzesza 44 członków. Obok niej funkcjonuje również Międzynarodowe Stowarzyszenie Boksu (IBA), które także przygotuje własne mistrzostwa.

- Czy jest możliwe, że sezon 2025 skończysz nawet z dwoma medalami mistrzostw świata? - zapytał nasz dziennikarz. - Zobaczymy, czas pokaże. Ciężko powiedzieć, bo przeszliśmy do organizacji World Boxing i nie wiemy, czy będziemy mogli wystartować w IBA [...] Ciężko wypowiedzieć mi się na temat mistrzostw świata, ale na pewno mnie nie ominą - powiedziała Julia Szeremeta, potwierdzając, że na pewno zobaczymy ją na ringu w Liverpoolu. 21-latka ujawniła także, że nie zamierza zmieniać kategorii wagowej. Będzie startowała w tej do 57 kg. - Na każdy turniej będę jechała z myślą stanięcia na podium - zaznaczała. Ostatni raz Szeremetę w ringu widzieliśmy 13 grudnia. Na gali SBN 32 pokonała Niemkę Lenę Buechner.

W wywiadzie dla "Faktu" poruszyła także wątek swojego powrotu do ringu do czasu zawodów w Liverpoolu. Kiedy możemy spodziewać się kolejnego pojedynku 21-latki? - Ciężko powiedzieć, kiedy wejdę do ringu. Są u nas małe zawirowania. Teraz przeszliśmy do federacji World Boxing, ale obóz zaczynamy od 13 stycznia we Władysławowie - ujawniła. Przy okazji nasza wicemistrzyni olimpijska odniosła się do głośnego tematu dotyczącego obecności boksu na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles.

- Na 90 proc. wydaje mi się, że boks będzie na igrzyskach w Los Angeles. Nie widzę innego scenariusza - podkreśliła. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w 2025 roku.