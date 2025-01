W głowie się nie mieści, co Lewandowski zrobił w 55. minucie

Hansi Flick zaskoczył wszystkich tuż przed rozpoczęciem środowego spotkania z Athletikiem Bilbao. Mimo że wszystko wskazywało na to, że w podstawowym składzie wybiegnie Inaki Pena, to niespodziewanie drugą szansę z rzędu otrzymał Wojciech Szczęsny. Niedługo potem podano również powód, dlaczego tak się stało i trzeba przyznać, że doszło do dość niecodziennej sytuacji.

Poza Szczęsnym w podstawowym składzie wybiegł również Robert Lewandowski. Ten miał sporą motywację, by powtórzyć wyczyn sprzed czterech dni, gdy zanotował dublet w pucharowym spotkaniu z UD Barbastro, a ponadto udowodnić to, co pisały o nim hiszpańskie media. "Superpuchar pokazuje zabójczą stronę" - przekazał dziennik "Marca".

Polak od samego początku spisywał się jednak słabo. Nie dość, że rzadko był przy piłce, to niejednokrotnie brakowało go pod bramką rywala. W 55. minucie wspólnie z Raphinhą przeprowadzili znakomitą akcję, jednak zakończyła się ona koszmarnie dla naszego piłkarza. Brazylijczyk, w ostatniej chwili dobiegając do futbolówki, zagrał ją wzdłuż linii bramkowej. I wydawało się wówczas, że nabiegający napastnik, znajdując się ok. pięciu metrów od bramki, bez problemu trafi do siatki. Okazało się jednak inaczej.

36-latek co prawda trafił w piłkę, natomiast ta ześlizgnęła mu się ze stopy i poszybowała daleko obok bramki. "Opuść nasz klub, prosimy", "wywalcie go, już", "jest bezużyteczny. Dzisiaj, jutro i zawsze", "jak mamy cię po tym bronić, Robercie?", "co za nieudacznik", "on jest uosobieniem poczucia nonszalancji i bezbarwnej energii do tego stopnia, że mam ochotę go udusić" - można przeczytać w komentarzach na portalu X.

Hansi Flick po tym pudle Polaka nie wytrzymał i w 73. minucie zastąpił go Ferranem Torresem. FC Barcelona ostatecznie pokonała Athletic 2:0 po golach Gaviego oraz Lamine'a Yamala, awansowała do finału i czeka już na zwycięzcą rywalizacji między RCD Mallorca a Realem Madryt.