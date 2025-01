Dopiero wyjechał, a już może wrócić. Sensacyjne wieści nt. byłej gwiazdy Rakowa

Vladan Kovacević był jednym z głównych budowniczych sukcesu Rakowa Częstochowa. To m.in. dzięki jego fenomenalnym interwencjom klub zdobył w 2023 r. tytuł mistrza Polski, a w kolejnym sezonie zagrał w Lidze Europy. Bośniak znakomicie się wówczas wypromował i w lipcu 2024 r. za ok. 5 mln euro trafił do Sportingu Lizbona. Wygląda jednak na to, że jego przygoda nie potrwa tam zbyt długo.

Były gwiazdor Rakowa przepadł za granicą. Już pracują nad transferem

26-letni bramkarz jak na razie przegrywa rywalizację o miejsce w składzie z Urugwajczykiem Franco Israelem. Rozegrał dotychczas 10 spotkań i to głównie na początku sezonu. Potem doznał kontuzji kostki i stracił pozycję numer jeden. Działacze Sportingu po zaledwie pół roku przestali wiązać z nim większe nadzieje na ten sezon.

Lizbończycy chcieliby w jego miejsce pozyskać bramkarza Realu Betis - Ruiego Silvę. We wtorek gruchnęła wiadomość, że mogłoby się to odbyć na zasadzie wymiany. Silva trafiłby do Sportingu, a w zamian Kovacević dołączyłby do Betisu. Portugalskie media przestały jednak wierzyć w taki scenariusz. Jak podało CNN Portugal, najbardziej realne w tym momencie wydaje się wypożyczenie Ruiego Silvy do końca czerwca z klauzulą obowiązkowego wykupu w wysokości trzech milionów euro. Na taki wariant musi się jednak zgodzić Betis.

Vladan Kovacević znów w Polsce? Media: "Ma ofertę"

Co w takim razie stanie się z Kovaceviciem? Kontrakt Bośniaka obowiązuje do 2029 r., a klub nie chciałby z niego definitywnie rezygnować. - Sporting pracuje nad wypożyczeniem Vladana Kovacevica, który w tej chwili ma ofertę z polskiego klubu - twierdzi CNN Portugal. Nie podaje jednak, z którego konkretnie. - Teraz po raz kolejny budzi zainteresowanie wśród polskich klubów, a Sporting wciąż czeka na kolejne oferty za bramkarza. W przeszłości interesowało się nim francuskie Lens, ale właśnie pozyskało na tę pozycję Pau Lopeza - dodano.

Vladan Kovacević w barwach Rakowa Częstochowa występował w latach 2021-2024. W tym czasie rozegrał w polskiej Ekstraklasie 84 spotkania. W aż 37 z nich zachował czyste konto.