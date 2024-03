Bomba transferowa w PlusLidze. Znakomity Amerykanin zastąpi mistrza olimpijskiego

Aluron CMC Warta Zawiercie rozgrywa znakomity sezon. Drużyna Michała Winiarskiego już zdążyła wywalczyć historyczne dla siebie trofeum - Puchar Polski, a do tego bardzo dobrze spisuje się w siatkarskiej PlusLidze. Zawiercianie są w niej na trzecim miejscu z dorobkiem 59 punktów zdobytych w 25 kolejkach i ustępując jedynie Jastrzębskiemu Węglowi oraz Projektowi Warszawa.

REKLAMA

Zobacz wideo Historyczne zwycięstwo Zawiercia w pucharze Polski. Zniszczoł: Pod siatką grała śmietanka światowa środkowych

Bomba transferowa w PlusLidze. Aaron Russell wzmocni Aluron CMC Wartę Zawiercie

Władze klubu z województwa śląskiego już pracują jednak nad wzmocnieniami na kolejny sezon. Jak dobrze od jakiegoś czasu wiadomo, siatkarskie transfery wypływają do mediów z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, nawet gdy same kluby wzbraniają się z oficjalnymi potwierdzeniami aż do końca bieżących rozgrywek.

Jak informuje TVP Sport, Aluron CMC Warta Zawiercie zdążyła już pozyskać nowego przyjmującego. I choć sam prezes Kryspin Baran w wywiadach wspominał o zainteresowaniu Wilfredo Leonem, to ostatecznie wybór padł na inne bardzo znane nazwisko. Nowym siatkarzem zdobywcy Pucharu Polski ma zostać bowiem Amerykanin Aaron Russell.

30-latek aktualnie występuje w Japonii, w drużynie JT Thunders. W przeszłości reprezentował też barwy włoskich gigantów, jak Sir Safety Perugia, Itas Trentino i Gas Sales Piacenza. Co więcej, gdy tylko jest zdrowy Russell jest jednym z liderów reprezentacji Stanów Zjednoczonych, która będzie w gronie faworytów do medalu na nadchodzących igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Na poprzednich igrzyskach w Tokio Amerykanie z Russellem w składzie sięgnęli po brąz.

W Zawierciu Aaron Russell zastąpi odchodzącego z klubu mistrza olimpijskiego Trevora Clevenota. Wszystko wskazuje, że Francuz przeniesie się do Turcji, do Ziraatu Bankasi Ankara - półfinalisty Ligi Mistrzów.

Jak dodaje TVP Sport, w drużynie Michała Winiarskiego poza tą zmianą ma nie wydarzyć się latem zbyt wiele. Do klubu ma dołączyć doświadczony środkowy Jastrzębskiego Węgla Jurij Gładyr, a pozostać w Zawierciu mają Mateusz Bieniek, Bartosz Kwolek czy Miguel Tavares. Niedawno kontrakt przedłużył też trener Winiarski.