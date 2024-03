Legenda walczy o życie. Uratował rodziców i wrócił jeszcze po psa. Bohater

Ultimate Fighting Championship (UFC) powstała w 1993 roku. Rozwój federacji postępował harmonijnie, a jedną z pierwszych gwiazd lat 90. był bez wątpienia Mark Coleman. Wicemistrz świata z 1991 roku w zapasach postanowił spróbować swoich sił w MMA. Jak się okazało - z całkiem niezłym skutkiem. W 1997 roku został pierwszym mistrzem wagi ciężkiej UFC.

Walka o życie legendy. Uratował psa

Ceniony był nie tylko za wygrywanie pojedynków, ale i bycie innowatorem w sztukach walki. Jest uznawany za prekursora popularnej strategii "ground-and-pind" polegającej na zajęciu optymalnej pozycji w parterze i zadawaniu rywalowi ciosów.

Niestety, 59-letni dziś Coleman przeżywa obecnie trudne chwile. W domu rodziców mężczyzny w Toledo (stan Ohio) wybuchł pożar. Mistrz, chcąc ratować najbliższych i psa, poważnie zatruł się dymem. Wciąż nieznana jest przyczyna zapalenia się domu. Posiadłość spłonęła, a przerażające zdjęcia obiegły już Internet. Na szczęście rodzice Colemana przeżyli.

MMA Fighting poinformował, że Coleman został przetransportowany helikopterem do szpitala. Najnowsze informacje w sprawie jego stanu zdrowia przekazał profil MMA UK. Okazuje się, że akcja ratunkowa zakończyła się niepełnym sukcesem. - Jest "w miarę przytomny". Po usunięciu sadzy z płuc ścisnął dłoń córki, pozostając pod wpływem środków uspokajających. Ma gofundme, jeśli chcesz pomóc w opłaceniu rachunków medycznych. Jego pies Hammer nie przeżył - napisano.

Coleman to jedna z największych legend sportów walki. Jest członkiem "UFC Hall of Fame". Sportową karierę zakończył dopiero w 2010 roku. Świat sportu jednoczy się i trzyma kciuki za powrót legendy do zdrowia. - Pomódlcie się - napisał profil fullsend_mma na Instagramie.