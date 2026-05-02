Powrót na stronę główną

Grand Prix Niemiec. Gdzie i o której oglądać Bartosza Zmarzlika? [TRANSMISJA TV]

W sobotę 2 maja Bartosz Zmarzlik zacznie rywalizację w żużlowym Grand Prix. Polak stanie przed szansą zostania najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii. Jeśli zwycięży w cyklu, będzie miał na swoim koncie rekordowe siedem tytułów Indywidualnego Mistrza Świata. Gdzie oglądać premierowe Grand Prix Niemiec? Transmisja na żywo, stream online, relacja, wyniki.
Finałowy turniej Speedway Grand Prix 2021 na toruńskiej Motoarenie
Fot. Sławomir Kowalski UMT

Bartosz Zmarzlik to żużlowy fenomen. Od 2019 roku (z jednoroczną przerwą na końcowe zwycięstwo Artioma Łaguty) utrzymuje się na szczycie światowego żużla. Jeśli w obecnym sezonie siódmy raz wygra cykl Grand Prix, wówczas stanie się samodzielnym liderem wśród najskuteczniejszych zawodników w dziejach. Wyprzedzi w ten sposób legendy: Ivana Maugera oraz Tony'ego Rickardssona. 

Zobacz wideo Żużel na Narodowym. Zmarzlik na podium. GP emocji!

Zmarzlik w drodze po żużlową dominację

W ubiegłym roku 31-latek "o błysk szprychy" sięgnął po złoty medal. Do samego końca ostatniego turnieju w duńskim Vojens walczył o finalne zwycięstwo z Bradym Kurtzem. Australijczyk przegrał z naszym reprezentantem zaledwie o punkt, co jest niezwykłe, biorąc pod uwagę 10 rund rywalizacji. 

- Anglik Robert Lambert oraz Australijczycy Jack Holder i Brady Kurtz bardzo by chcieli i mają podstawy, by wierzyć w powodzenie misji. Ja jednak wierzę, że na status numeru jeden w historii Indywidualnych Mistrzostw Świata zapracuje sobie Bartosz Zmarzlik, sięgając po siódme złoto. Choć żadna runda nie odbędzie się na jego domowym torze. Za to Kurtz dwukrotnie pojedzie w swoim Manchesterze i raz w swoim Wrocławiu - powiedział na łamach Sport.pl Wojciech Koerber, ekspert stacji TVP Sport. 

Oprócz wspomnianej wyżej trójki żużlowców z Bartoszem Zmarzlikiem może także powalczyć m.in. Anglik Dan Bewley czy Łotysz Andrzej Lebiediew. To jednak Polak jest głównym faworytem do zdobycia tytułu IMŚ w 2026 roku. 

Grand Prix Niemiec. O której pierwszy turniej w 2026 roku? Transmisja TV, stream online, relacja live, wynik

Premierowa odsłona Grand Prix na torze w Landshut odbędzie się w sobotę 2 maja. Pierwszy bieg zaplanowano na godzinę 19.00. Transmisję z zawodów przeprowadzi stacja Eurosport 3. Będzie także dostępna w internecie na platformach HBO Max oraz w Playerze.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.