Rosjanin zabrał Zmarzlikowi złoto. Polska nie zgadza się na jego jazdę pod naszą flagą

- Często ten biedny Bartek nie miał nic do powiedzenia - tak o ubiegłorocznej rywalizacji Bartosza Zmarzlika i Brady'ego Kurtza mówi komentator Eurosportu, Marcin Kuźbicki. Australijski debiutant wygrał pięć ostatnich turniejów Grand Prix i omal sensacyjnie nie odebrał złota naszemu mistrzowi. Jak będzie w nowym sezonie, który ruszy 2 maja w niemieckim Landshut?

Bartosz Zmarzlik to żużlowy mistrz świata z 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 i 2025 roku. Zaledwie 31-letni Polak już wyrównał rekordowe osiągnięcia legend – Ivana Maugera i Tony’ego Rickardssona. Nowozelandczyk, Szwed i Polak jako jedyni w historii wygrywali indywidualne mistrzostwa świata aż po sześć razy.

Łukasz Jachimiak: W sobotę wieczorem pewnie jakiś milion Polaków siądzie przed telewizorami z jednym pytaniem w głowie: czy Bartosz Zmarzlik znów zostanie żużlowym mistrzem świata? W ich imieniu na starcie nowego sezonu Grand Prix zadaję to pytanie tobie, komentatorowi, który wspólnie z Michałem Korościelem przeprowadzi nas przez ten cykl.

Marcin Kuźbicki: Z tym milionem to poszedłeś trochę zbyt optymistycznie. Obecnie w telewizji niewiele jest już wydarzeń sportowych gromadzących aż milion widzów. To trudne, zwłaszcza gdy takie wydarzenie nie jest pokazywane w telewizji otwartej. Grand Prix w tym roku będzie transmitowane w Eurosporcie 3 oraz na platformach HBO MAX i Player. Natomiast masz rację, że tych wszystkich ludzi, którzy będą cykl oglądać, najbardziej będzie interesowało, czy znowu wygra go Bartek. Oczywiście, że Zmarzlik jest faworytem, jak co roku. Wskazują na to nie tylko poprzednie lata, w których wywalczył aż sześć tytułów mistrzowskich, ale też fenomenalny początek tego sezonu. Po paru spotkaniach ligowych już widać, że jest niesamowicie mocny. Ale po tym, co zobaczyliśmy rok temu przede wszystkim ze strony Brady'ego Kurtza, powiedziałbym, że Zmarzlik nie jest aż tak ewidentnym faworytem do złota, jak w poprzednich latach.

No to możemy sobie podać rękę.

- Słyszałem wiele opinii, że dla Brady'ego drugi sezon w Grand Prix może być cięższy niż pierwszy, że rok temu wszedł na świeżości, że wziął wszystkich z zaskoczenia. Ale moim zdaniem istnieją przesłanki, że może być jeszcze silniejszy, bo po prostu jest mądrzejszy o ten rok nauki w Speedway Grand Prix. Teraz już nie będzie jeździł na torach, których w ogóle nie zna, co rok temu się zdarzało regularnie i mimo wszystko radził sobie na nich znakomicie. Teraz będzie bogatszy i o wiedzę o konkretnych torach, i o tę jeszcze ważniejszą – że chcąc rywalizować ze Zmarzlikiem, trzeba być po prostu perfekcyjnym.

Przypomnijmy, że w końcówce poprzedniego sezonu był perfekcyjny, a i tak wywalczył "tylko" srebro.

- Brady dokonał sztuki historycznej – jako jedyny wygrał aż pięć turniejów Grand Prix z rzędu. To było pięć ostatnich startów sezonu. Gonił Zmarzlika wspaniale, ale i tak go nie pokonał, na koniec był gorszy o jeden punkt. O złocie zadecydowały kompletne detale. Można się zastanawiać czy bardziej zadecydował defekt Kurtza w Pradze na początku sezonu, czy zepsute kwalifikacje we Wrocławiu, czy może finał w Manchesterze, czyli ten ostatni wygrany przez Bartka. W każdym razie udało się Bartkowi dowieźć prowadzenie, ale konkurent wyrósł mu turbosilny. Najmocniejszy od 2021 roku, kiedy Zmarzlik rywalizował z Artiomem Łagutą i to Rosjanin został mistrzem świata.

Myślę, że Kurtz w tym roku będzie podobnie mocny, jak w ubiegłym. A lekceważyć nie można też kilku pozostałych zawodników. Bardzo dobrze na początku sezonu wygląda Jack Holder. Myślę, że świetnie będzie się prezentował Michael Jepsen Jensen, który wraca do cyklu po 11 latach jako zawodnik na kompletnie innym poziomie – widzę w nim spokojnie kandydata do walki o medal. Do tego nieobliczalni są Brytyjczycy, czyli Daniel Bewley i Robert Lambert. Lambert miał świetny sezon w 2024 roku, rok temu zaliczył regres z przyczyn nie do końca jasnych, bo wydawało się, że ta kariera będzie szła już tylko w górę, ale teraz znów wydaje się mocny. A Bewley ma pewnie największy potencjał czysto jeździecki z całej stawki. Może nawet większy niż Zmarzlik.

Aż tak?

- Tak. Ale potencjał to nie wszystko. Jeszcze potrzebna jest głowa, potrzebna jest odwaga i potrzebna jest przede wszystkim regularność. Zmarzlik miażdży resztę świata regularnością. Dla niego słaby turniej oznacza czwarte miejsce, a dla całej konkurencji słaby turniej to miejsce dwunaste. I to jest właśnie fundamentalna różnica, która powoduje, że nikt nie jest w stanie go złapać na dystansie całego sezonu.

Natomiast zapowiadając tegoroczny cykl Grand Prix, trzeba pamiętać o bardzo ważnej zmianie technicznej, która może nam trochę wywrócić układ sił w porównaniu chociażby do tego, co zobaczyliśmy w pierwszych tygodniach sezonu. W Grand Prix żużlowcy będą jeździć na innych oponach niż w polskiej lidze. A to oznacza, że ustawienia motocykla i wszelkie testy, które zawodnicy robili sobie w Polsce, nie będą miały przełożenia na to, co zobaczymy w Landshut i w kolejnych rundach. Opona bezdętkowa - czyli używana w Grand Prix, tak jak w poprzednich latach - jest inna niż opona dętkowa, która w tym roku wróciła do Polski. Ludzie mądrzejsi ode mnie w tematach sprzętowych twierdzą, że nie da się zastosować takich samych ustawień motocykla na oba typy opon.

Prosty przykład - opona z dętką jest cięższa, więc tylne koło ma do "przerzucenia" kilkaset gramów więcej, czyli do osiągnięcia tego samego efektu motocykl potrzebuje więcej mocy. Więc zawodnicy muszą bardziej bazować na tym, co wiedzą z poprzednich lat, ewentualnie z zawodów międzynarodowych i z lig zagranicznych, gdzie pozostano przy oponach bezdętkowych. Tylko że na razie takich zawodów nie było zbyt wiele, więc większość zawodników pojedzie do Landshut trochę w ciemno. To będzie bardzo ciekawe, na ile te opony zmienią układ sił, który widzimy chociażby po paru kolejkach w PGE Ekstralidze. Chociażby nasz Kacper Woryna wygląda świetnie w lidze i trzymam za niego mocno kciuki w jego debiutanckim sezonie w Grand Prix, ale jestem bardzo ciekaw, na ile będzie umiał zmienić przyzwyczajenia ze sparingów i z pierwszych meczów ligowych i przestawić się na inny rodzaj ogumienia - abstrahując oczywiście od wyzwań związanych z debiutowaniem w cyklu, co dla wielu żużlowców nie jest łatwe. Jak jeszcze dodamy do tego specyfikę toru w Landshut, to wyniki mogą być naprawdę niekoniecznie takie, jakich się spodziewamy.

Co takiego niezwykłego ma ten niemiecki tor?

- Jest przede wszystkim długi, wąski, ma mało pochylone łuki i bardzo dużo będzie zależało od sposobu jego przygotowania. O pogodę nie ma się co martwić, bo szykuje się piękna Majówka w Bawarii. Ale kwestia, jak organizatorzy ten tor przygotują, jest bardzo ciekawa, bo nawet jak się porówna rundę z zeszłego roku i tę sprzed dwóch lat, to były w zasadzie dwie zupełnie różne nawierzchnie. Dwa lata temu dużo lepiej działała zewnętrzna, dużo lepiej działało czwarte pole startowe i mieliśmy generalnie więcej mijanek. A rok temu trzeba było zdecydowanie bardziej być nastawionym na start, bo jak ktoś wystrzelił spod taśmy, to ciężko było go złapać.

Gdy mówiłeś o oponach, to od razu zacząłem się zastanawiać, czy i na ile uprzywilejowani są ci żużlowcy, którzy mają większe budżety. Generalnie w żużlu jest tak, że Bartosz Zmarzlik jako multimistrz i multimilioner może sobie zapewnić w sprzęcie coś takiego, na co stać tylko jego?

- To nie do końca tak, że Zmarzlik ma w sprzęcie coś, czego nie mają inni. Bartka, jeżeli chodzi o sprzęt, wyróżnia przede wszystkim totalny perfekcjonizm. On musi mieć wszystko przetestowane, sprawdzone, dopieszczone, wypolerowane. Tam każda śrubka jest na swoim miejscu. Ten team pracuje w zasadzie tak, jak się pracuje w biurze. Siedzą w warsztacie po osiem godzin dziennie, żeby analizować, sprawdzać, testować różne rzeczy i absolutnie niczego nie zostawiać przypadkowi. Ale dokładnie takim samym poziomem perfekcjonizmu charakteryzuje się Brady Kurtz. I to był jeden z elementów jego zeszłorocznego sukcesu.

Kurtz robi znakomity użytek z tak zwanych tyrystorów. To jest urządzenie, które funkcjonuje od bardzo dawna, bo pojawiło się po raz pierwszy jeszcze w latach 80. Ale potem zapomniano o nim na ponad 30 lat i wróciło kilka lat temu. To jest zamiennik cewki zapłonowej, czyli mówiąc najprościej - takie elektroniczne pudełko, dzięki któremu dużo łatwiej można regulować zapłon w motocyklu. Brady jest znakomity, jeżeli chodzi o analizę tego urządzenia na wykresach komputerowych. W zeszłym roku często można było zobaczyć, jak podpina laptop do motocykla, między biegami sczytuje wykresy obrazujące pracę silnika i na podstawie tych wykresów potrafi razem ze swoim teamem dojść do tego, jakie zmiany ewentualnie wprowadzić w motocyklu, tak żeby zachowywał się zgodnie z jego oczekiwaniami.

Czyli to Kurtz ma pewną przewagę technologiczną nad Zmarzlikiem, a nie odwrotnie?

- Od końcówki zeszłego sezonu takie samo podejście do korzystania z tego rozwiązania ma także Bartek. Tu jest pytanie otwarte, czy w takim układzie przewaga Brady'ego na tym tle zniknie, bo Zmarzlik już działa w podobny sposób, czy mimo wszystko zaprocentuje to, że doświadczenie Brady'ego z tym konkretnym rodzajem sprzętu jest większe bo pracował nad tym dłużej. Może Kurtz nadal będzie rozumiał te wykresy trochę lepiej niż Bartek – ciężko stwierdzić.

Właśnie kolejny raz sobie uświadomiłem, jak całkiem różne jest wrażenie, jakie sprawia Zmarzlik od tego, jaki jest naprawdę. Zgodzisz się, że ten na pozór prosty chłopak jest prymusem?

- Oczywiście, że tak! Bartek chce zawsze wszystko wiedzieć. Niezależnie od tego, czy to rywal z Grand Prix, czy kolega z drużyny w lidze, Bartek chodzi, podpatruje, komuś z najbliższego otoczenia chętnie pomoże, ale przede wszystkim chłonie wiedzę innych jak gąbka, żeby dowiedzieć się lub odkryć coś nowego. To jest element jego perfekcjonizmu. Nic nie może umknąć jego uwadze, żadna nowinka technologiczna, żadne rozwiązanie, na które być może on ani jego team nie wpadli. Bartek po prostu musi wiedzieć wszystko, żeby potem mieć pełną pulę narzędzi do ewentualnego wykorzystania albo do wprowadzenia jakichś zmian. To jest stuprocentowy prymus!

A wracając do twojego pytania, czy nie jest tak, że Zmarzlik ma dostęp do jakichś niesamowitych części, do których reszta dostępu nie ma, to odpowiedź jest prosta: we współczesnym żużlu wszyscy jeżdżą praktycznie na tym samym. Całą sztuką jest zrozumienie własnego sprzętu i umiejętność adaptacji, dostosowania się do warunków panujących akurat na torze.

Czyli nie jest tak, że Zmarzlik ma pięć świetnych motocykli i wszędzie je ze sobą wozi, a na przykład Woryna ma tylko jeden i nie ma manewru, gdy ten jeden akurat źle poustawia na dane zawody?

- Nie, nie. Zawodnicy z Grand Prix nie korzystają z jednego motocykla. Tam każdy ma przynajmniej kilka jednostek. Oczywiście Zmarzlik w warsztacie może mieć tego sprzętu więcej niż chociażby wspomniany przez ciebie Woryna i może sobie tym żonglować. Ale ostatecznie i tak na zawody selekcjonowane są tylko trzy motocykle i w tych ramach trzeba sobie radzić. Myślę, że teoretycznie słabsi zawodnicy, nawet jeżeli mają tego sprzętu całościowo mniej na wszystkie rozgrywki, to nie stoją na straconej pozycji. Chodzi o to, czy potrafią zrobić dobry użytek z tego, co mają. To jest tak naprawdę klucz w tej zabawie.

A jak wygląda kwestia korzystania z profesjonalistów od sprzętu, od silników? Każdego stać na usługi takiego fachowca, z jakim pracuje Zmarzlik?

- Jeśli chodzi o tunerów, czyli fachowców od przygotowania silników, to bywają takie historie, że ktoś się z kimś pokłóci i zawodnik potem trafia u takiego tunera na czarną listę. Natomiast raczej każdego stać na zatrudnienie najlepszego tunera. Chodzi przede wszystkim o to, żeby znaleźć tunera, który będzie przygotowywał silniki w sposób odpowiadający charakterystyce twojej jazdy. Bartosz Zmarzlik od lat korzysta z usług pana Ryszarda Kowalskiego i Daniela Kowalskiego. To jest przedsiębiorstwo prowadzone przez ojca i syna. I to nie jest tak, że gdyby Bartek zgłosił się do kogoś innego, to ten ktoś by mu odmówił. Akurat Zmarzlikowi nikt by nie odmówił.

Ale nie jest też tak, że Zmarzlik ma Kowalskich na wyłączność.

- Zgadza się, tak nie jest. Z absolutnego topu Kowalscy pomagają też np. Jackowi Holderowi. Generalnie układ sił na rynku tunerów zmienia się z sezonu na sezon. Obecnie mamy dwóch zdecydowanie wybijających się ponad resztę. To właśnie Ryszard Kowalski i Ashley Holloway, który zaopatruje w silniki m.in. Brady’ego Kurtza, Roberta Lamberta i Daniela Bewleya.

Potrafisz powiedzieć, ile trzeba wydać, żeby zostać mistrzem świata? Pamiętam, jak w 2010 roku Tomasz Gollob zaskoczył mnie, mówiąc, że w swój złoty medal zainwestował aż milion złotych.

- Od 2010 roku inflacja wystrzeliła tak, że dziś milion na pewno nie wystarczy. Nie wiem, jakie to są dokładnie kwoty, to też kwestia indywidualna, kto ile chce inwestować, ale na pewno zawodnik celujący w mistrzostwo świata musi wydać znacznie ponad milion.

Czyli żużel na poziomie Grand Prix to zabawa milionerów. Z nadzieją na to, że staną się jeszcze większymi milionerami.

- Trochę tak. Zarobki, przynajmniej w Polsce, są bardzo duże. Kontrakty idą już w kilka milionów za sezon. Ale trzeba pamiętać o tym, że w przeciwieństwie do piłki nożnej czy koszykówki, tu wszystkie wydatki są po stronie zawodnika. On sobie opłaca sprzęt, zespół, podróże i tak dalej. A więc to jest sport, na którym - oczywiście prezentując wysoki poziom - da się bardzo dobrze zarobić, ale też trzeba zainwestować, żeby być na poziomie Grand Prix, a tym bardziej, żeby walczyć o mistrzostwo świata. Zwłaszcza że w Grand Prix nagrody finansowe nie są aż tak duże. Więcej zarabia się w polskiej lidze. W Grand Prix jeździ się przede wszystkim dla prestiżu, dla medali, też częściowo dla sponsorów. Oczywiście jak jesteś mocny w Grand Prix, to zdecydowanie ułatwia ci to pozyskanie dodatkowego wsparcia.

Więc czyste pieniądze zarabia się przede wszystkim w PGE Ekstralidze, natomiast Grand Prix jest dla żużlowców priorytetem, bo to są po prostu najbardziej prestiżowe, najważniejsze w tym sporcie rozgrywki indywidualne. W PGE Ekstralidze pracujesz na wynik drużyny, co oczywiście też jest fajne, ale jakbyś spytał dowolnego zawodnika czy wolałby złoto w PGE Ekstralidze, czy tytuł mistrza świata, to odpowiedź jest oczywista.

Zdaje się, że jest taki żużlowiec, który za starty w Grand Prix niedawno podziękował. I to jest wielki mistrz, Tai Woffinden.

- Ta sytuacja jest skomplikowana. Woffinden jest trzykrotnym indywidualnym mistrzem świata, jest zawodnikiem bardzo zasłużonym, ale jest też bardzo doświadczony przez kontuzje. Chyba żaden inny żużlowiec na świecie nie wycierpiał w ostatnich latach tyle, co on. Miał połamane kości w 2023 i w 2024 roku, a na początku zeszłego sezonu miał taki wypadek w meczu sparingowym w Krośnie, że ja - szczerze mówiąc – byłem przekonany, że już nie wróci do sportu. I tak samo myślało mnóstwo ludzi ze środowiska. Lista urazów, których się wówczas nabawił, jest wręcz absurdalna. Niebywałe, że w kilka miesięcy się z tego wyleczył i wrócił na tor. Propozycja dzikiej karty, którą dostał od nowego promotora, to był chyba raczej ruch PR-owy - bo Woffinden to głośne nazwisko - niż faktyczna chęć zaproszenia go z powrotem do cyklu. On co prawda na początku twierdził, że jest zainteresowany i podejmie wyzwanie, ale już zimą słychać było głosy, że to się nie uda i Tai raczej się wycofa, bo po tym wszystkim nie będzie w stanie przygotować się na tyle, żeby dobrze jeździć i w polskiej lidze dla Ostrowa, i w mistrzostwach świata.

Mówiąc wprost: poziom drugiej ligi polskiej to co innego niż poziom Grand Prix i nie wyglądało na to, żeby Woffinden był w stanie prezentować się dobrze wśród elity. Dla mnie świetną historią jest już to, że on w ogóle wrócił do ścigania i jest w stanie punktować na poziomie drugiej Ekstraligi.

A jak wygląda temat powrotu Artioma Łaguty i Emila Sajfutdinowa? O ile w ogóle taki temat istnieje, a spodziewam się, że musi istnieć, bo widzę, że coraz więcej jest sportów, w których Rosjanie wracają.

- Temat jest i ostatnio nawet nowy promotor, czyli Richard Coleman z firmy Mayfield Sports Events, która od tego sezonu jest promotorem cyklu Grand Prix, zapowiadał, że jest zainteresowany powrotem do cyklu i Artioma, i Emila. Jednak od razu dodał, że to nie jest łatwy temat.

Tu ciężko znaleźć jakieś dobre rozwiązanie, bo w przeciwieństwie do wielu innych sportów typu tenis czy nawet wyścigi samochodowe pod egidą FIA, w przepisach FIM, czyli tych obejmujących MotoGP, superbike, enduro, żużel i tak dalej, nie ma możliwości startowania pod neutralną flagą. Czyli Łaguta i Sajfutdinow nie mogą robić tego, co robi na przykład tenisista Daniił Miedwiediew. Artiom i Emil musieliby startować na licencji z innego kraju. Obaj mają polskie obywatelstwo, od lat mieszkają w Polsce, mówią po polsku.

Ale gdyby startowali na polskich licencjach, to zablokowaliby miejsce Dudkowi, Worynie czy innym naszym zawodnikom?

- Właśnie w tym rzecz. Dlatego zgody na ich starty pod polską flagą nie wyrazi Polski Związek Motorowy. Czyli żeby oni wrócili do Grand Prix albo musiałyby się zmienić przepisy FIM i do startu byliby dopuszczani zawodnicy bez flagi, albo Artiom i Emil musieliby sobie znaleźć jakiś inny kraj, pod którego licencją mogliby startować. Pewnie nie byłoby problemu, żeby reprezentowali na przykład Łotwę czy Chorwację, ale wtedy nie mogliby już jeździć w PGE Ekstralidze jako Polacy. A klubom w naszej lidze bardzo zależy, żeby oni jeździli jako Polacy, bo liga jest mocno obwarowana limitami dotyczącymi narodowości i wieku zawodników.

Generalnie Łaguta i Sajfutdinow czują się pokrzywdzeni. Obaj średnio się zapatrują na konieczność proszenia o licencję jakiegoś kraju. Raczej oczekiwaliby, żeby po prostu dopuszczono ich do Grand Prix bez konieczności spełnienia jakichś dodatkowych warunków. Wiele osób ze środowiska, w tym ja, chciałoby, żeby oni wrócili. Ale czy to się stanie? Z roku na rok jestem coraz bardziej sceptyczny.

Łaguta w 2021 roku został mistrzem świata i już nigdy więcej nie wystartował w Grand Prix. Sajfutdinow kończył tamten rok na podium z Łagutą i Zmarzlikiem – sportowo cykl wiele traci przez ich nieobecność.

- Oczywiście. Szkoda Artioma, że nie mógł powalczyć o obronę tytułu i o kolejne mistrzostwa, ale tak samo szkoda Emila. Jak nie bardziej. Bo Artiom chociaż zdążył zostać mistrzem, a Emil to też kapitalny żużlowiec, który również spokojnie mógłby być mistrzem świata i to nawet więcej niż raz, a ma w kolekcji tylko trzy brązowe medale. Szkoda mi go tym bardziej, że kiedyś obiecał swojemu ojcu, że zostanie mistrzem świata. Ojciec zmarł w 2013 roku, a Emil od paru ładnych lat nie ma szansy powalczenia o spełnienie tej obietnicy.

Na koniec wróćmy do początku: nie odpowiedziałeś jednoznacznie, czy Zmarzlik wygra kolejny tytuł mistrza świata. Wiem, że to trudne – sam uważam, że Kurtz będzie piekielnie groźny, bo to nie jest nastolatek, który mógł się zachłysnąć świetnym debiutem, tylko to 30-latek z już wielkimi umiejętnościami i pewnie z jeszcze większym głodem po ubiegłym sezonie. Ale ja mimo wszystko stawiam na Zmarzlika i wierzę, że zdobędzie siódme mistrzostwo świata, dzięki czemu odjedzie Ivanowi Maugerowi oraz Tony’emu Rickardssonowi w klasyfikacji najbardziej utytułowanych żużlowców w historii. A ty jak stawiasz?

- Wiesz co, Bartek ten siódmy tytuł zdobędzie tak czy inaczej. Jeżeli nie w tym roku, to w następnym. Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że on wymaże wszystkie rekordy i za kilka lat będzie całkowity konsensus w środowisku, że Zmarzlik to jest po prostu GOAT. Natomiast co do sezonu, który właśnie rozpoczynamy, to uważam, że Bartek nie jest aż takim faworytem, jakim był w ubiegłych latach. Nie mówię, że nie zdobędzie tego mistrzostwa, ale konkurencja będzie bardzo mocna.

Kurtz może mieć pewną przewagę w wykorzystywaniu rozwiązań technologicznych, o czym mówiliśmy. A do tego ma niesamowicie mocną psychikę, co udowodnił w zeszłym roku. W momencie, gdy czuł się dobrze i wiedział, że motocykl jest szybki, to stawał z Bartkiem pod taśmą i wystrzeliwał ze startu tak, że często ten biedny Bartek nie miał nic do powiedzenia. Psychika to jest absolutny atut Kurtza. A umiejętności jazdy na motocyklu i panowania nad nim też ma ogromne. Więc zapowiada się to wszystko bardzo ciekawie. Zwłaszcza że wmieszają się inni. O kilku już mówiłem, ale zapomniałem o jednym nazwisku, które ma już kilka medali, ale żadnego złotego. Nie wiem, czy jest w stanie być tak regularny, żeby teraz o nie powalczyć, ale na pewno jest w stanie wygrać pojedynczą rundę na dowolnym torze. Oczywiście chodzi mi o Fredrika Lindgrena. Szwed może nie jest takim sprzętowym freakiem, jak Kurtz i Zmarzlik, nie ma też tak atomowych startów, ale umiejętności jeździeckie posiada kosmiczne.

Lindgren to chyba dowód na to, jak długo na topowym poziomie może jeszcze jeździć Zmarzlik. Przecież 41-letni Szwed jest aż o 10 lat starszy od Polaka.

- Dokładnie. To nam obrazuje, ile jeszcze sukcesów przed Bartkiem. Dlatego jeszcze raz podkreślam: Bartosz Zmarzlik wkrótce stanie się absolutnie najlepszym żużlowcem w historii. Ale czy będzie mistrzem świata w tym roku? Zapraszam wszystkich przed telewizory, żeby przekonać się wspólnie z nami.

Grand Prix Niemiec w Landshut w sobotę 2 maja od godziny 19. To będzie pierwsza z 10 rund Speedway Grand Prix 2026. Poza Zmarzlikiem stałymi uczestnikami cyklu są jeszcze trzej Polacy: Dominik Kubera, Patryk Dudek i Kacper Woryna. Cały cykl będzie transmitowany w Eurosporcie 3, Playerze i HBO Max.