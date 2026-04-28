Polak w składzie Niemców na Puchar Świata. "Nie wymyśliłbym tego"

W tym roku finał Drużynowego Pucharu Świata odbędzie się 29 sierpnia na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Przyzwyczailiśmy się do tego, że na tym obiekcie w maju goszczą najlepsi żużlowcy globu podczas rundy Grand Prix, ale teraz przyszedł czas na imprezę drużynową. W niej udział mają już zapewniony Polacy oraz Australijczycy, którzy w ubiegłym roku wygrali Speedway of Nations. Pozostałe dwie ekipy w finale wyłonią półfinały DPŚ.

Skupień z niemiecką licencją

Pierwszy półfinał odbędzie się już w piątek (1 maja) w niemieckim Landshut. Poza gospodarzami wezmą w nim udział Brytyjczycy, Czesi i Ukraińcy. W składzie Niemców pojawił się Lars Skupień. Dlaczego Polak będzie reprezentował naszych zachodnich sąsiadów?

Otóż od tego sezonu Skupień ma niemiecką licencję, jeździ w jednym z tamtejszych klubów (MC Nordstern Stralsund). Nie miał szans, by startować w zmaganiach reprezentacyjnych jako Polak, ale zdecydował się na walkę o to, by wejść do niemieckiej kadry. I tej sztuki dokonał. Najpierw znalazł się w szerokim zestawieniu, a teraz otrzymał powołanie na turniej.

Najwyraźniej sztab szkoleniowy uznał, iż jego forma jest na wystarczająco wysokim poziomie, by walczyć w tak prestiżowych rozgrywkach jak DPŚ.

"Nie wymyśliłbym tego". Skupień świetnie odnalazł się w niemieckim żużlu

"Lars Skupień w składzie Niemiec na półfinał DPŚ. Nie wymyśliłbym tego" - napisał Maciej Markowski, komentator Eleven Sports, doceniając jego aktualną formę.

Tylko zwycięzca półfinału uzyska przepustkę do zmagań w Warszawie. Faworytem są Brytyjczycy. Ewentualne zwycięstwo np. Czechów lub Niemców byłoby sensacją. W drugim półfinale, który odbędzie się 7 sierpnia w Rydze, wystartują Łotysze, Duńczycy, Szwedzi i Norwegowie.

Składy na półfinał DPŚ w Landshut:

Reprezentacja Wielkiej Brytanii

1. Daniel Bewley

2. Robert Lambert

3. Tom Brennan

4. Leon Flint

5. William Cairns

Reprezentacja Czech

1. Adam Bednar

2. Daniel Klima

3. Vaclav Milik

4. Adam Nejezchleba

5. Jan Kvech

Reprezentacja Ukrainy

1. Stanisław Melnyczuk

2. Andrij Rozaluk

3. Roman Kapustin

4. Nazar Parnicki

5. Marko Lewiszyn

Reprezentacja Niemiec

1. Norick Bloedorn

2. Mario Hausl

3. Kevin Woelbert

4. Lars Skupień

5. Kai Huckenbeck