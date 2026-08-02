Legendarny himalaista zginął na Broad Peak. Są najnowsze wieści

Elite Expedition, firma związana z Nirmalem Purją, przekazała w sobotę, że legendarny himalaista zginął w lawinie w Pakistanie na Broad Peak. "Z ogromnym smutkiem potwierdzamy, że Nirmal Purja tragicznie zginął w lawinie na Broad Peak. Otrzymaliśmy również potwierdzenie, że pozostali członkowie wyprawy niestety nie przeżyli" - przekazała Elite Expedition.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny mocno o Lewandowskim: Takiego sfrustrowanego jeszcze nie widzieliśmy

Znaleziono Nirmala Purję i trzech jego towarzyszy wyprawy

Niedziela przyniosła kolejne ważne wieści. Serwis Everest Today przekazał na platformie X, że ekipa ratunkowa dotarła do ciał czterech wspinaczy. Wśród nich był Nirmal Purja.

"PILNE: Naziemny zespół ratunkowy dotarł do miejsca, w którym na wysokości około 5700 m na szczycie Broad Peak przebywał znany nepalski himalaista Nirmal Purja (Nims Dai). Według Alpine Club of Pakistan ratownicy dostrzegli w tym samym miejscu trzy kolejne ciała, jednak ich tożsamość nie została jeszcze potwierdzona. Obecnie zespół ratunkowy pracuje nad sprowadzeniem ciał do tzw. Japońskiego Obozu" - czytamy na profilu Everest Today.

Łącznie zaginęło dziesięciu himalaistów. Pozostała szóstka wciąż jest poszukiwana przez służby ratunkowe.

Purja natomiast zdobył uznanie całego świata w 2019 roku. Wówczas w rekordowym czasie (189 dni) wspiął się na 14 najwyższych szczytów świata. Cztery lata później ten wyczyn został przebity. Jeśli chodzi o Purję, to jego historia została przedstawiona w dokumencie Netflixa "14 szczytów: Nic nie jest niemożliwe".

W wyprawie na Broad Peak poza Purją uczestniczyło dziewięciu innych wspinaczy z Nepalu, Pakistanu, Omanu, USA i Chin.