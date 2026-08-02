FC Porto wydało komunikat. Chodzi o Bednarka

FC Porto rozpoczęło sezon 2026/2027 od trofeum. W sobotnim finale Superpucharu Portugalii podopieczni Francesco Fariolego wygrali z drugoligowym Torreense 1:0. Jedynego gola zdobył Victor Froholdt. W meczu wystąpiło dwóch Polaków: Jakub Kiwior zagrał całe spotkanie, a Jan Bednarek opuścił boisko po 45 minutach i usiadł na ławce rezerwowych z kolanem obłożonym lodem. Porto wydało komunikat, na który czekali polscy kibice.

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Bednarek kontuzjowany. Zawiniła murawa

"Polski obrońca doznał naciągnięcia mięśnia w prawym kolanie. Jan Bednarek doznał naciągnięcia mięśnia w prawym kolanie podczas rozgrywek o Superpuchar im. Candido de Oliveira i został zmieniony w przerwie meczu. Reprezentant Polski zgłosił dolegliwości fizyczne w szóstej minucie meczu z SCU Torreense z powodu złego stanu murawy na stadionie Estadio Cidade de Coimbra" - napisał klub w oficjalnym komunikacie.

Sam Bednarek w mediach społecznościowych - na swoim profilu na Instagramie opublikował wymowne zdjęcie w relacji. Napisał ironicznie "good pitch" (ang. dobre boisko), nawiązując do fatalnego stanu murawy stadionu w Coimbrze.

Bednarek już przed meczem, cytowany przez klubowe media, narzekał na przygotowanie boiska. - Murawa jest taka sama dla obu drużyn, ale w tak wspaniałym kraju, który chce rozwijać ligę i przyciągać więcej kibiców na stadiony, zasługiwaliśmy na lepsze warunki. To nie spełnia odpowiednich standardów i musimy wymagać więcej - powiedział.

Już 9 sierpnia FC Porto zainauguruje rozgrywki Ligi Portugal. Ich rywalem będzie Alverca. Czas pokaże, ilu Polaków wystąpi w tym meczu.