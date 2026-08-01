Pilne wieści z Wisły! Tomasiak i reszta Polaków z awansem w klasyfikacji

Za nami pierwszy konkurs Letniego Grand Prix. Przyglądali mu się szczególnie polscy kibice i to nie tylko ze względu na fakt, że rozgrywany był w Wiśle, ale przede wszystkim byli ciekawi, czy po słabej zimie doszło do przebudzenia kadry Macieja Maciusiaka. Rozczarowali się. Żaden z Polaków nie stanął na podium. Najlepszy był Kacper Tomasiak, który zajął ósmą lokatę. Po zakończeniu konkursu nadeszła jednak zaskakująca informacja. Multimedalista IO awansował o jedną lokatę i to kosztem zawodnika, dla którego był zmorą na IO.

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Sundal zdyskwalifikowany. Dziennikarz Sport.pl ujawnił powód

Do nietypowych scen doszło w Wiśle. "Kristoffer Eriksen Sundal otrzymał dyskwalifikację za skok w pierwszej serii po dochodzeniu FIS!" - przekazał profil Skijumping.pl na X.

To dość zaskakujące, bo zazwyczaj dyskwalifikacje pojawiają się po kilku minutach od oddania skoku, a tutaj Norwegowi pozwolono oddać kolejną próbę, po której zajął 6. miejsce. Na jego dyskwalifikacji zyskał nie tylko Tomasiak, ale też Dawid Kubacki, awansując do TOP 10 konkursu.

A co było powodem dyskwalifikacji Sundala? To wyjaśnił Jakub Balcerski ze Sport.pl. "Norweg tuż przed pierwszym skokiem nie mógł zapiąć paska bezpieczeństwa. Zgłosił to do kontroli na górze, ale nikt nie mógł mu pomóc. Powiedziano mu, żeby skoczył bez. Oddał skok, ale później został zdyskwalifikowany. FIS nie mógł przerwać konkursu, więc zastosował wsteczne DSQ. Został jedynie zdyskwalifikowany z wyników konkursu, bez żółtej kartki. 'Gdybym dostał sankcję, byłbym zły, bo mogłem nie skoczyć. Nikt nie powiedział jednak, że dostanę DSQ. Przynajmniej nie mam żółtej kartki, ale i tak sprawa dla mnie jest na granicy tego, czy to sprawiedliwe'" - informował dziennikarz na X.

Internauci ironizują po dyskwalifikacji Sundala

Decyzja w sprawie Sundala wywołała sporą konsternację na X. Wielu internautom ta sytuacja przypomniała igrzyska olimpijskie z 2026 roku. Wprawdzie tam Sundal zdyskwalifikowany nie został, ale za każdym razem tracił medal po znakomitym skoku Tomasiaka. "Kristoffer Eriksen Sundal dwa razy po pierwszych seriach był trzeci, ale ostatecznie nie stawał na podium. W obu przypadkach z 4. lokaty skutecznie zaatakował go Kacper Tomasiak - srebrny i brązowy medalista" - pisaliśmy wówczas na łamach Sport.pl.

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I na ten fakt uwagę zwrócili teraz kibice. "Pory roku się zmieniają, pogoda się zmienia, my sami się zmieniamy, ale to się nigdy nie zmieni - Sundal nie wygra z Tomasiakiem, bogowie narciarscy jak zwykle wszystko ukartowali", "Klątwa Kacpra dalej działa. Sundal nie może być przed nim", "Dyskwalifikacja za wyprzedzenie Tomasiaka?" - śmiali się.

Sobotnie zawody wygrał Naoki Nakamura, a wraz z nim na podium stanęli drugi Marco Woergoetter i trzeci Gregor Deschwanden. Teraz przed skoczkami drugi konkurs Letniego Grand Prix. Odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia. Początek o godzinie 14:45.