Koszmar słynnej areny. Niedawno odbywały się tam zimowe igrzyska

Jeśli chodzi o biathlon, niełatwo o miejsce z bogatszą historią niż Anterselva. Tamtejszy stadion i trasy istnieją od 1971 roku, a zawody Pucharu Świata w biathlonie odbywają się w Tyrolu Południowym odkąd tylko PŚ został utworzony (1977 rok). Mistrzostwa świata gościły tam sześciokrotnie. Tomasz Sikora zdobył w niej złoto światowego czempionatu w biegu pojedynczym w 1995 roku.

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Niedawno igrzyska, a teraz ogromny bałagan

W tym roku właśnie Anterselva była areną zmagań podczas zimowych igrzysk olimpijskich, organizowanych przez Mediolan oraz Cortinę d'Ampezzo. Jednak niecałe pół roku później Włochów czeka wiele pracy, by to słynne miejsce znów było gotowe do użytku. Swoje niszczycielskie oblicze pokazały bowiem siły natury.

Błoto, głazy, pniaki, Natura nie miała litości

Jak donoszą włoskie media, Tyrol Południowy nawiedziły w piątkowy wieczór 31 lipca potężne ulewy oraz burza. Deszczu spadło tak dużo, że wytworzyły się lawiny błotne i to właśnie one wdarły się na biathlonowe tereny. Według doniesień na Arena Alto Adige pojawiły się ogromne ilości błota, głazów oraz powyrywanych przez lawinę pniaków drzew. - Najmocniej ucierpiała ta część areny, którą wykorzystuje się do rozstawienia tymczasowej trybuny oraz parkingu - donosi telewizja Rai. Strzelnica i "stałe" budynki pozostały nienaruszone.

Na miejscu pojawili się strażacy, którzy pomogli zabezpieczyć teren i rozpoczęli już pierwsze prace porządkowe. Na szczęście w momencie lawiny na arenie nikogo nie było, a trening włoskich biathlonistek, wśród których była m.in. mistrzyni olimpijska właśnie z tego roku Lisa Vittozzi, skończył się kilka godzin przed burzą. Dzięki temu nikt nie ucierpiał.